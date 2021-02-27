Главный государственный санитарный врач внес изменения в постановление о карантине

Главный государственный санитарный врач Республики Казахстан Ерлан Киясов внес изменения в Постановление о об ограничительных мерах в стране, сообщает zakon.kz.

Согласно им, сотрудники государственных органов (организацией), национальных компаний переводятся на дистанционную форму работы в зависимости от производственной необходимости.

На входе на объект организуется проведение бесконтактной термометрии у сотрудников и посетителей, с допуском на объект лиц, не имеющих симптомов острых респираторных заболеваний (температура тела выше 37, кашель, наличие насморка);

В компьютерные клубы допускаются только лица, достигшие 18 лет и старше:

в желтой зоне: при заполняемости не более 50%, с режимом работы с 12.00 до 24.00 часов;

в зеленой зоне: при заполняемости не более 75%, с режимом работы с 12.00 до 24.00 часов;

Боулинги:

в желтой зоне: при заполняемости не более 50%;

в зеленой зоне: при заполняемости не более 75%,

Перед открытием объекта проведение генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств (в том числе уборка и обработка дезинфицирующими средствами поверхностей мебели, стен, и других предметов);

Контроль температуры тела персонала и посетителей, с применением приборов для измерения температуры тела бесконтактным способом, с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и/или признаками инфекционного заболевания. При наличии указанных симптомов обслуживание посетителей не допускается;

Рассадка посетителей с соблюдением социальной дистанции (не менее 2 метров между посетителями, либо из расчета 4 квадратных метра на 1 посетителя в бильярдном зале и боулинге, в компьютерном зале при соблюдении дистанции между столами не менее 2 метров);

Сохраняется запрет на проведение зрелищных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, торжественных, памятных, мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей;

В третьей четверти 2020-2021 учебного года разрешается:

обучения в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек;

с 1 марта 2021 года комбинированного обучения в общеобразовательных школах в дежурных классах с 1 по 5 классы включительно, в международных школах – с 1 по 7 классы включительно;

комбинированного обучения в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, соблюдение социальной дистанции, обучение по принципу 1 класс – 1 кабинет, одновременное нахождение в школе не более 30% проектной мощности, усиление санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима);

индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации образовательного учреждения;

Со второго семестра разрешается штатное обучения для студентов I курсов колледжей и вузов;

По-прежнему, ограничена деятельность социально-экономических объектов (объекты розничной торговли продукцией, магазины у дома, объекты оптовой и розничной торговли пищевой продукцией (продовольственные рынки), продовольственные склады, Объекты оптовой и розничной торговли (непродовольственные рынки), непродовольственные склады и тд.)

Усиленные карантинные меры сохраняются не менее 7 дней после принятия. Смягчение карантинных мер проводится не ранее двух недель после перехода в желтую или зеленую зону;

Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 1 марта 2021 года.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь