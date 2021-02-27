Огромный айсберг размером с мегаполис откололся от Антарктиды

От Антарктиды откололся гигантский айсберг, сообщает zakon.kz.

Как передает Антарктическая служба Великобритании, его площадь 1270 кв. км. По размеру он сопоставим с территорией Нур-Султана и Алматы, вместе взятых.

Разлом произошел чуть более чем в 20 километрах от британской исследовательской станции "Галлея". Айсберг отделился от ледника Бранта. Толщина льда - 150 метров.

Наши команды Антарктической службы Великобритании были готовы к отколу айсберга от шельфового ледника на протяжении нескольких лет. Мы ежедневно следим за состоянием ледника, используя высокоточные GPS-инструменты, которые находятся рядом со станцией и измеряют, как изменяется ледник и куда движется. руководитель Антарктической службы Джейн Фрэнсис

Она также отметила, что служба пользуется снимками со спутников Европейского космического агентства, НАСА и немецкого спутника TerraSAR-X. По мнению Фрэнсис, айсберг может удалиться от континента или сесть на мель и остаться рядом с ледником.

В момент откола айсберга на леднике не было никого из 12 сотрудников "Галлеи". С 2017 года персонал направляется на станцию только во время антарктического лета. Сейчас станция закрыта на зимовку, работники покинули ее в середине февраля.