Почему нельзя давать в руки незнакомцам свой смартфон

Получив на время ваш телефон, злоумышленник получает и доступ к смс-сообщениям от банка, что может привести к потере средств, сообщает zakon.kz.
Передача смартфона незнакомым людям влечет следующие последствия:
возможная кража устройства,
проблема обеспечения информационной безопасности.
Более неприятной историей, чем потеря телефона, может стать списание денег с банковской карты, привязанной к вашему номеру.
Что может сделать злоумышленник с вашим телефоном
Получив на время ваш телефон, злоумышленник получает и доступ к смс-сообщениям от банка.
Далее, позвонив в банк, он может попросить осуществить перевод денежных средств на свой счет.
При этом ключевая задача банка - идентифицировать пользователя и произвести проверку его намерений посредством цифрового кода в виде смс-сообщения, который злоумышленник видит на вашем смартфоне, пока он находится в его распоряжении.
После перевода денежных средств злоумышленник, удаляя сообщение от банка с кодом и изменением суммы денежных средств на карте, фактически полностью ликвидирует следы своего деяния.
При такой ситуации обнаружить потерю можно спустя некоторое время, когда владелец обращает внимание на свой счет либо в личном кабинете, либо при попытке расплатиться.
Подобная ситуация не носит характер хакерской атаки, а использует психологические приемы и может привести к крайне негативным последствиям.
Помимо этого, если телефон имеет выход в интернет, при временном попадании смартфона в руки злоумышленника возможна установка специализированного программного обеспечения для просмотра конфиденциальных данных (ключи, пароли и т.д.) и последующая их пересылка на сервер злоумышленника.
Таким образом, открывается доступ не только к конфиденциальным данным, но и к личной информации владельца, что также может привести к потере средств.
У опытного специалиста на проведение таких манипуляций уйдут считанные минуты, и владелец телефона, скорее всего, ничего не заметит.
Поэтому если к вам обратился незнакомый человек с просьбой сделать экстренный звонок:
не передавайте телефонный аппарат ему в руки,
наберите нужный номер сами,
предложите поговорить по громкой связи.
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