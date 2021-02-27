Почему нельзя давать в руки незнакомцам свой смартфон

Получив на время ваш телефон, злоумышленник получает и доступ к смс-сообщениям от банка, что может привести к потере средств, сообщает zakon.kz.

Передача смартфона незнакомым людям влечет следующие последствия:

возможная кража устройства,

проблема обеспечения информационной безопасности.

Более неприятной историей, чем потеря телефона, может стать списание денег с банковской карты, привязанной к вашему номеру.

Что может сделать злоумышленник с вашим телефоном

Получив на время ваш телефон, злоумышленник получает и доступ к смс-сообщениям от банка.

Далее, позвонив в банк, он может попросить осуществить перевод денежных средств на свой счет.

При этом ключевая задача банка - идентифицировать пользователя и произвести проверку его намерений посредством цифрового кода в виде смс-сообщения, который злоумышленник видит на вашем смартфоне, пока он находится в его распоряжении.

После перевода денежных средств злоумышленник, удаляя сообщение от банка с кодом и изменением суммы денежных средств на карте, фактически полностью ликвидирует следы своего деяния.

При такой ситуации обнаружить потерю можно спустя некоторое время, когда владелец обращает внимание на свой счет либо в личном кабинете, либо при попытке расплатиться.

Подобная ситуация не носит характер хакерской атаки, а использует психологические приемы и может привести к крайне негативным последствиям.

Помимо этого, если телефон имеет выход в интернет, при временном попадании смартфона в руки злоумышленника возможна установка специализированного программного обеспечения для просмотра конфиденциальных данных (ключи, пароли и т.д.) и последующая их пересылка на сервер злоумышленника.

Таким образом, открывается доступ не только к конфиденциальным данным, но и к личной информации владельца, что также может привести к потере средств.

У опытного специалиста на проведение таких манипуляций уйдут считанные минуты, и владелец телефона, скорее всего, ничего не заметит.

Поэтому если к вам обратился незнакомый человек с просьбой сделать экстренный звонок:

не передавайте телефонный аппарат ему в руки,

наберите нужный номер сами,

предложите поговорить по громкой связи.