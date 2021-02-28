Избитая матерью трехлетняя девочка скончалась в Петропавловске

Девочка, доставленная 17 января в больницу с многочисленными побоями, скончалась днем 27 февраля, сообщает zakon.kz.

Все это время она находилась в коме. В сознание так и не пришла, передает Петропавловск.news.

Александра инвалид, с рождения жила с приемными родителями. Мать забрала ее к себе в конце декабря, и вскоре девочка попала в реанимацию.

История тогда вызвала широкий резонанс в Петропавловске и в ответ на возмущенные комментарии пресс-служба областного суда сообщила, что "судебных решений о лишении родительских прав, ограничении родительских прав и восстановлении в родительских правах в отношении биологических родителей этого ребенка не принималось".

С момента рождения в июле 2017 года ребенок по заявлению матери был помещен в Дом ребенка города Петропавловска на временное содержание в связи с тяжелым материальным положением. Мать систематически посещала ребенка. Спустя пять месяцев в декабре 2017 года она забрала свою дочь. После этого на основании свидетельства об установлении отцовства ребенок проживал в семье отца.

В восемь месяцев Александре был поставлен диагноз "детский церебральный паралич" – в рамках помощи от государства ей были предоставлены впитывающие простыни, гигиенические средства, кресло-коляски (комнатная и прогулочная). Для предоставления специальных социальных услуг на дому для ребенка-инвалида отец не обращался.

25 декабря 2020 года отец возвратил ребенка матери. 17 января 2021 года девочка поступила в больницу с диагнозом "ушиб головного мозга". Вчера, 27 февраля, скончалась.