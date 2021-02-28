Жена отбила мужа у хулиганов в Павлодарской области

Нападение произошло в первом часу ночи в городе Аксу и попало на видео, сообщает zakon.kz.

На опубликованных в паблике pavlodar_city_life кадрах, видно, что мужчина лежит в снегу, над ним склонились двое нападавших и бьют его по голове. Женщина заслоняет мужчину своим телом, хватает одного нападающего за волосы, отталкивает его. И когда женщина смещается в сторону, второй из хулиганов с силой прыгает мужчине ногами на спину. Поскальзывается, падает, женщина бросается к нему.

В сопровождающем комментарии сказано, что нападение произошло, когда мужчина шел по улице вместе с женой и двумя детьми.

Что послужило причиной конфликта, неизвестно.

В ДП города прокомментировали случившееся.

Данный факт зарегистрирован в ОП города Аксу. Участники конфликта установлены и доставлены в отдел полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет дана процессуальная оценка. пресс-служба ДП города Аксу