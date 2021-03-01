Урожайность повысилась в Казахстане

В Казахстане в 2020 году увеличилась урожайность зерновых культур, передает zakon.kz.

По данным Бюро национальной статистики, в 2020 году валовой сбор зерновых (включая рис) и бобовых культур в весе после доработки увеличился по сравнению с 2019 годом на 15,1% и составил 20 065,3 тыс. тонн, овощей открытого грунта – соответственно на 4,9% и 4 340,7 тыс. тонн, бахчевых культур - на 1,8% и 2 425,1 тыс. тонн, картофеля – на 2,4% и 4 006,8 тыс. тонн. При этом валовой сбор масличных культур уменьшился на 1,1% и составил 2 556,5 тыс. тонн.

По сравнению с уровнем 2019 года урожайность зерновых (включая рис) и бобовых культур в весе после доработки увеличилась на 12,3% и составила 12,8 ц/га. Более урожайным год оказался для овощей открытого грунта (рост урожайности на 2,1%), бахчевых культур (на 1,8%), картофеля (на 1,6%), - сообщили в Бюро.

В 2020 году уточненная посевная площадь сельскохозяйственных культур в целом по республике составила 22 582,3 тыс. гектаров, что на 2% больше, чем в 2019 году, из них площадь зерновых (включая рис) и бобовых культур составила 15 878,4 тыс. гектаров, что больше на 3,1%, масличных культур – соответственно 2 905,1 тыс. гектаров и на 1,5%, овощей открытого грунта – 163,6 тыс. гектаров и на 2,8%, картофеля – 194,4 тыс. гектаров и на 0,7%.