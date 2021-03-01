Назначен новый аким Талдыкоргана

Распоряжением акима Алматинской области Жасыбаев Ержан Бакирбаевич назначен акимом города Талдыкорган, сообщает zakon.kz.

Жасыбаев Ержан родился в 1965 году. Окончил Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт по специальности – инженер-строитель.

Трудовую деятельность начал дорожным мастером ДЭУ-64 управления дорог Министерства автомобильных дорог КазССР в Жамбылской области.

В разные годы работал главным инженером ДЭУ-223 управления дорог Министерства автомобильных дорог КазССР, начальником Джуалинского ПДУ, главным инженером КП"Жамбылавтодор", РГКП "Казахавтодор" Жамбылского филиала, Алматинского государственного учреждения автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, заместителем начальника Алматинского областного департамента автомобильных дорог, заместителем начальника, директором Алматинского областного управления Комитета развития автомобильной инфраструктуры, руководителем Комитета автомобильных дорог Алматинского областного департамента Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан в городе Алматы, директором АО "НК "ҚазАвтоЖол" Жамбылского областного филиала, - говорится в сообщении акимата области.

С октября 2014 года – руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области/

Распоряжением акима Алматинской области Абдраимов Галымжан Райылович освобожден от должности акима города Талдыкорган по собственному желанию.