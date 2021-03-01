В Туркменистане женщинам к 8 Марта подарят по два доллара

К 8 марта в Туркменистане по распоряжению президента Гурбангулы Бердымухамедова женщинам подарят по 2 доллара, сообщает zakon.kz.

По данным портала Turkmenportal.com, презенты должны быть вручены 1-6 марта 2021 года в торжественной обстановке от имени президента Туркменистана.

Их размер составит 60 манатов ($17,1 по госкурсу или $1,9 по курсу "черного рынка").

Подарки предназначены всем женщинам страны.

В указе упомянуты женщины, работающие на предприятиях, в учреждениях и организациях – независимо от форм собственности, а также пенсионерки и люди, получающие государственные пособия. Деньги получат женщины, обучающиеся в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре с отрывом от производства, слушательницам курсов Академии государственной службы при президенте Туркменистана со сроком обучения не менее двух учебных лет.

Студентки, школьницы и воспитанницы детских дошкольных учреждений также могут рассчитывать на подарок от президента.