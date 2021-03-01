Молодежь в Мексике знает и любит Димаша - казахстанский велопутешественник Талгат Жумабеков

Экстремальное кругосветное велопутешествие казахстанца Талгата Жумабекова продолжается. Сейчас он находится в Мексике. Это уже пятый велотур, маршрут которого пролегает с Аляски через Канаду и США. Мексика – 42 страна, куда наш соотечественник доехал под казахстанским флагом, сообщает zakon.kz.

- Талгат, вы, наверное, слышали, что латиноамериканцы просят посольство Казахстана в Мексике открыть курс по изучению казахского языка. Как они говорят, хотят выучить родной язык любимого ими певца Димаша. Вы уже 3,5 месяца колесите по Мексике. Действительно ли молодежь этой страны настолько уже знает нашего Димаша, любит его, слушает его, что хотят даже выучить его родной язык?

- Да, я видел в казахстанских новостях, что со стороны мексиканской молодежи прозвучала такая просьба и могу сказать, что они действительно знают и любят нашего Димаша. Это я заметил уже в первый месяц своего пребывания в Мексике.

Заехав в Мексику, я сначала остановился в одном небольшом поселке недалеко от города Тихуаны, где находится американская благотворительная миссия Hi misión. Там работают волонтеры - верующие христиане. Они оказывают помощь местным коренным жителям-индейцам, которых когда-то насильно перевезли сюда. Я решил остаться с ними на какое-то время и помочь им.

И вот я видел там, что местная молодежь знает нашего Димаша, у него здесь есть свои поклонники и мне это было очень приятно. В Facebook, Instagram и в других соцсетях - везде его фотографии. А на одном из мексиканских сайтов даже была новость, что по Мексике путешествует земляк Димаша, то есть я :-).

Недавно я был в городе Тепике и остановился у одного из новых моих друзей, и его дочь тоже, оказывается, знает Димаша, об этом она сама сказала, когда узнала, что я из Казахстана.

Наблюдая за мексиканской молодежью, я вижу, как они сильно похожи на нашу молодежь. Такие же безалаберные где-то, где-то безответственные, где-то собранные. Даже приколы, привычки, манеры одни и те же. Думаю, на это влияет мировая шоу индустрия. Все они смотрят одни и те же голливудские фильмы, одни и те же видеоклипы, слушают одних и тех же певцов и так далее. Поэтому и знают нашего Димаша.

- А вообще мексиканцы знают о Казахстане?

- Не все мексиканцы, конечно, слышали и знают о Казахстане. Хочу особо отметить, когда я был в Канаде и Америке и говорил о Казахстане, первое, что я слышал: "О-о-о, Борат". Вот такая вот сразу реакция, понимаете? Я не знаю, как к этому относиться. Первую часть этого нашумевшего фильма я не смотрел, смотрел только вторую часть в Лос-Анджелесе, бред полнейший. Ну, человек зарабатывает деньги. Киноиндустрия сегодня так поставлена, что кино это есть одна большая-большая ложь.

- Кстати, "Борат 2" получил премию "Золотой глобус", сейчас в Лос-Анджелесе как раз проходит 78-я церемония вручения этой награды.

- Насколько я знаю, в Казахстане этот фильм запретили к прокату? Правильно сделали, не стоит реагировать на такую дребедень и тем самым делать им рекламу. Вот наши ребята в Нью-Йорке устроили показушную демонстрацию, что они против боратщины и тем самым делают производителям кино рекламу, лишний раз привлекают к ним внимание.

Поэтому не стоит так реагировать, лучше обратите внимание на внутренние проблемы страны или на свое внутреннее состояние, на себя. Я всегда говорю, хочешь изменить мир, меняйся сам, начинай с себя. К сожалению, сейчас многие казахи, находящиеся в Америке, негативно настроены в отношении своей страны. Молодежь бежит из Казахстана и не только молодежь, но и люди в возрасте.

- Вам не страшно было одному ехать в Мексику?

- Понимаю, о чем вы. Мои друзья, знакомые, узнав, что я еду в эту страну, тоже предостерегали меня: "Будь осторожен, в Мексике есть такие штаты, где очень опасно, люди ходят с оружием, с пистолетом, с мачете, нападают, могут ограбить, бандитизм, наркомафия" и так далее и тому подобное.

Даже сами мексиканцы, узнав из местных новостных сайтов, что такой-то казахстанский велопутешественник странствует по их стране, предупреждали меня в комментариях, чтобы я был осторожен. Поэтому первые дни я немного волновался и злился на друзей, и просил не говорить мне больше такие вещи, не люблю я такое.

- Но ведь ни для кого не секрет, что в Мексике действительно широко развиты производство и торговля наркотиками, эта страна является главным их поставщиком в США и ассоциируется с наркокартелями, наркодельцами…

- Уж поверьте, я для них вообще никакого интереса не представляю, им и дела нет до меня. Ну, едет какой-то бедолага на своем велосипеде и что? Кому он нужен?

Конечно, я соблюдаю правила безопасности, я же не дурак, чтобы нарываться и глупо рисковать, я стараюсь быть осторожным, не провоцировать, не создавать опасную ситуацию, риски, потери. Например, привязываю свой велосипед, чтобы не украли, не останавливаюсь в безлюдных и сомнительных местах и так далее.

Возможно, и есть здесь какие-то бандиты, которые занимаются грабежами на дорогах, но они есть и в Казахстане. Помните, ограбили одного немца и одного голландца на юге и на западе Казахстана? В Мексике я пока еще не слышал, чтобы напали на каких-то путешественников.

- Я слышала, что вы все-таки столкнулись там с представителями одного из наркокартелей…

- Было такое. В начале февраля я добрался до Масатлана, это второй по численности город в штате Синалоа и он считается одним из ведущих курортов Мексики, его называют еще жемчужиной Тихого океана.

Когда я ехал в этот город, я остановился на ночлег в одном небольшом поселке. Облюбовав место в парке, поставил палатку и лег спать. Только уснул, как услышал в темноте какие-то пьяные голоса и громкую оглушающую музыку. Поднялся посмотреть.

Оказывается, приехали какие-то мужики-трудяги, поставили музыку и начали греметь на весь район. Поселок маленький и, видимо, кто-то пожаловался контролирующим этот регион мафиози. Приехала одна машина, из нее вышли местные авторитеты и цыкнули на нарушителей порядка. Те сразу успокоились, свернулись и разъехались.

Потом подъехала вторая машина. Как я понял, они решили посмотреть, кто же к ним приехал. То есть на меня. Развернувшись, прям впритык подъехали к моей палатке, я уже думал, что они меня сейчас задавят.

Выяснив насчет моей персоны, уехали обратно, и я решил переместиться со своей палаткой в более укромное место, надеясь, что там меня никто не увидит, но тут приехала еще одна машина, из нее вышел паренек, сразу было заметно, что он коренной житель, то бишь индеец. Он был с автоматом.

Я подошел к ним, и мы начали общаться, разговаривать. Выяснилось, что это ребята известного мексиканского наркобарона "Эль Чапо", который, как мне ранее рассказывал мой новый знакомый, француз, был главарем наркокартеля Синаола. Парни говорят, мы его люди, выполняем его приказ и стали спрашивать меня, кто я, откуда, зачем приехал, куда еду. Я вначале не понял, говорю, а-а-а, вы мафия? Они говорят, да, мы мафия, балдеют.

Убедившись, что все нормально, сказали: "Не переживай, здесь тебя никто не тронет, все будет хорошо" и уехали. Как я понимаю, этих ребят заслали старшие проверяющие (которые первые сюда приехали), в их обязанности входит следить за порядком в поселке и держать все под контролем.

Вот так вот впервые я столкнулся с мексиканской мафией, с низшими ее слоями. В этой стране действительно остро стоит проблема наркотрафика, здесь совсем другая жизнь…

- Как вам Мексика в целом, понравилась?

- Мексика своеобразная страна. Первое, что бросилось в глаза, когда я сюда заехал – старые постройки. Этим Мексика сразу напомнила мне африканские страны, где я был – Марокко, Египет, Саудовскую Аравию, Иорданию, Оман и даже чем-то Эмираты, Дубай, Шарджу. Некоторые, наверное, не представляют, как в таких мегаполисах могут быть развалюхи. Могут. Как и в любом другом городе, у них в центре высятся красивейшие современные здания, небоскребы, шикарные дома, а на окраинах – старые постройки.

Природа местами напоминает Казахстан - степные просторы, сопки, холмистые возвышенности. И мексиканские селения напоминают наши аулы. Такой же деревенский уклад жизни, такие же магазинчики, дома, дороги… Такие же гостеприимные, простые, приветливые люди, улыбаются, машут, угощают…

- Какая там ситуация с коронавирусом?

- Как и везде. Власти просят население соблюдать эпидемиологические меры безопасности, использовать защитные средства, ходить в масках и многие ходят в масках, а многие не ходят. В Казахстане, наверное, так же.

Как вы знаете, это мое пятое велопутешествие, которое еще в 2019 году началось с Аляски, потом я прибыл в Канаду, оттуда - в Америку, из Америки – в Мексику и, насколько я знаю, в Канаде тоже усилили меры безопасности, стали сильно зажимать нарушителей карантинного режима, штрафовать.

- Что из того, что вы увидели на своем пути по Мексике, больше всего вам понравилось, запомнилось?

- Много чего, ведь каждый новый день видишь что-то новое, неожиданное, новые встречи, впечатления, приключения, но особенно мне запомнились …черепашки.

- ?

Двигаясь вдоль побережья Тихого океана, я, по совету одного из мексиканских друзей, остановился на черепашьей ферме. Морские черепахи являются самыми распространенными представителями фауны в Мексике. У них даже создан национальный центр по разведению всех видов черепах, обитающих в прибрежных водах. Их содержат в так называемых лагерях в своеобразных инкубаторах, исследователи занимаются их разведением, изучением, защитой и сохранением.

Как рассказали специалисты-волонтеры, с которыми я там познакомился, черепахи здесь вылупляются и сразу же бегут к воде, в бушующий океан, они знают, понимают, что это их родная стихия и им надо именно туда. Добежав до воды, моментально скрываются из виду, их накрывают волны и уносят в океан. Не многие, говорят, выживают, в воде много хищников, которые не прочь полакомиться нежным черепашьим мясом. А те, что выжили, уплывают за сотни, тысячи километров от родных берегов, но что удивительно, когда они готовы стать мамами, возвращаются обратно туда, где они появились на свет и откладывают яйца.

При этом не остаются здесь, не дожидаются своих черепашечек, а опять уходят в океан и их детишки вылупляются уже без них и так же, как и их мамы, сразу бегут к воде, скрываются там и через какое-то время, повзрослев, возвращаются на родные берега, чтобы отложить яйца. И так бесконечно, тысячелетиями вращается эта уникальная черепашья круговерть.

Мне посчастливилось увидеть это своими глазами, увидеть заботу, любовь, бережное отношение мексиканцев к черепахам и в целом к животному миру.

Но самое главное, под присмотром специалистов мне разрешили своими руками выпустить в океан маленьких, только что вылупившихся черепашек. Это было нечто, эмоции просто переполняли меня, я первый раз сам выпустил черепашек в океан.

Также запомнился умопомрачительный многокилометровый подъем перед городом Тепик. Жара была под 30°, я разогнался и за несколько часов пролетел 60 км и, конечно же, очень сильно выложился. И когда до Тепика оставалось примерно 25 км, пошел затяжной подъем, который тянется аж до самого города. Причем не пологий, а довольно крутой для велосипедистов. Я уже отвык от таких подъемов, уже забыл, когда у меня последний раз был такой длинный подъем. Я страшно вырубился, был выжат, как лимон, с меня пот лил градом. С наступлением темноты я добрался до Тепика.

На следующий день у меня болели мышцы. Но этот подъем хорошо сказался на мне, я обрел уверенность и когда до Гвадалахары опять пошли длинные затяжные подъемы, я уже спокойно их преодолевал, хотя общее расстояние было немалое - 235 км.

- С какими трудностями сталкиваетесь вы в этом велотуре?

- Особых трудностей нет. Единственное, сложно было обрести свою физическую форму. Вы же в курсе, что из-за пандемии коронавируса я на полгода застрял в Лос-Анджелесе в США и на велотур по Мексике отправился после такого большого перерыва. За пять лет путешествий у меня это впервые, чтобы был такой перерыв, самое большее было 3,5 месяца в Казахстане.

С непривычки дорога в первое время показалась мне очень трудной, все давалось с напрягом. Как будто ты сначала все начал, как будто никогда до этого не путешествовал, тело тебя не слушается, мешает жирок, дыхалка подводит, я быстро уставал, особенно на затяжных многокилометровых подъемах, а их здесь очень много. Сейчас привык, все стабилизировалось, пришло в норму.

- Вы по-прежнему находите удовольствие в своих путешествиях? Не устали?

- Усталость есть, но приятная.

Когда человек начинает путешествовать – скажу на моем примере – он сильно меняется, становится духовно богаче, лучше, освобождается от многих ненужных вещей, приобретает внутреннюю свободу и понимает, что материальные богатства, деньги, карьера и прочее, оказывается, не столь важны и нужны ему. То есть они, конечно, нужны, но не настолько, чтобы зацикливаться на них, тратить на это жизнь.

В жизни есть вещи гораздо важнее…

Торгын Нурсеитова