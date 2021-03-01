Десять сковородок на подарки к 8 марта украл житель Экибастуза

О необычных хищениях из торговых домов рассказали в Департаменте полиции Павлодарской области, передает zakon.kz.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции города Экибастуза по подозрению в мелком хищении установлен и задержан горожанин. Мужчина подозревается в том, что в течение месяца в одном из городских Торговых домов похитил в общей сложности 10 сковородок и 6 крышек от сковородок, - сообщили в полиции.

На вопрос оперативников, зачем ему столько сковородок, он ответил, что готовил подарки на 8 марта своим любимым женщинам.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 187 УК Республики Казахстан - мелкое хищение.

Мужчине по этой статье грозит наказание в виде штрафа в размере до 200 МРП (до 583 400 тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арест на срок до 50 суток суток.