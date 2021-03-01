Аким СКО ответил девушке в соцсетях: пациентов не будут перевозить

В Фейсбуке Айгүл Амитова написала пост, о том, что якобы в Петропавловске закрывают инфекционное отделение. Айгүл выразила обеспокоенность о здоровье своей бабушки, которая проходит лечение в первой городской больнице. В ответе под постом аким СКО Кумар Аксакалов развеял сомнение Айгүл Амитовой, сообщает zakon.kz.

Айгүл, желаю вашей бабушке скорейшего выздоровления. Хочу прояснить ситуацию по больницам. Сейчас наш регион находится в зеленой зоне. Ежедневно выписывается больше пациентов, чем поступает. Инфекционные стационары пустеют - это хороший знак, написал глава региона.

Во время пандемии в первой городской больнице было развернуто инфекционное отделение для лечения пациентов от коронавируса. Сейчас там проходят лечение 18 пациентов.

Их никуда не будут перевозить. Врачи будут работать пока не выпишут последнего пациента. Более того, речь не идет о закрытии самой больницы. Медицинское учреждение продолжит работу в штатном режиме. Вновь поступающие будут направляться в новую инфекционную больницу. Нет повода для беспокойства, еще раз желаю здоровья вашей бабушке. Кумар Аксакалов