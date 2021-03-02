На хирурга в Талгаре напал родственник пациентки

Врач Талгарской центральной больницы после ночного дежурства сам оказался на больничной койке, сообщает zakon.kz.

Его избил родственник пациентки, поступившей с острым аппендицитом, передает КТК.

Во время повторного осмотра была рекомендована консультация гинеколога и готовить на операцию. В этот момент вмешался сын пациентки. У них словесно какая-то, возможно, была перепалка, после чего сын поднял руку на нашего хирурга, ударил его в лицо. После чего хирург упал. На данный момент наш хирург находится в отделении травматологии. главврач Талгарской Центральной районной больницы Хасен Дасибеков

У врача констатировали травму головы и сотрясение мозга. Женщину с аппендицитом оперировал другой хирург. Она уже идет на поправку и ждет выписки.

А у ее сына полицейские сейчас выясняют обстоятельства случившегося. Он задержан, заведено уголовное дело.

Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных врачом. По результатам комплекса мероприятий по делу будет принято окончательное процессуальное решение. официальный представитель ДП Алматинской области Акбота Куанышбеккызы