Лобовое столкновение двух джипов в Костанайской области: семь погибших

В Костанайской области лоб в лоб столкнулись два джипа, передает zakon.kz.

По данным ДП области, крупная авария произошла на трассе Костанай-Аулиеколь.

Примерно в 16:30 на 69 км трассы Костанай-Аулиеколь, между поселком Новонеженка и Лаврентьевка, произошло лобовое столкновение двух джипов (Mitsubishi Pajero и Lexus). На месте работают автопатрули и следственно-оперативная группа. На настоящий момент известно, что в ДТП погибло семь человек. Дополнительная информация будет предоставлена позже. первый заместитель начальника ДП Костанайской области Негмет Исмагулов

По его словам, в автомобиле Lexus находились три человека, в Pajero - четыре вместе с водителем. Все погибли на месте происшествия.

Также установлено, что Lexus направлялся в Нур-Султан из Костаная, водитель Pajero двигался в сторону областного центра. На месте ДТП работают сотрудники полиции и прокуратуры области, - уточнили в пресс-службе областной полиции.