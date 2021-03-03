Новые ставки акцизов на сигареты обсудили в Мажилисе - вырастут ли цены?

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина депутаты одобрили законопроект "О ратификации Соглашения о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств-членов Евразийского экономического союза", которым предусматривается введение индикативной ставки акцизов на сигареты, передает корреспондент zakon.kz.

Как сообщил министр национальной экономики Асет Иргалиев, ратификация соглашения предусматривает применение с 2024 года индикативной ставки и диапазонов отклонений от нее и наделение Совета ЕЭК полномочиями по утверждению индикативных ставок акцизов, и их изменению при наличии обоснованной экономической целесообразности.

Сближение ставок акцизов будет осуществляться с 2024 года.

Каждые пять лет будет устанавливаться единая индикативная ставка и диапазон отклонения от нее. Индикативная ставка в отношении сигарет в 2024 году, установлена в нац. валюте в размере эквивалентном 35 евро за 1000 штук. В целях достижения гармонизации, фактические ставки акцизов на сигареты могут отклоняться в 2024 году от индикативной ставки, не более чем на 20% в меньшую сторону и большую стороны. Законопроект не повлечет за собой отрицательных социально-экономических и правовых последствий, - проинформировал он.

Тем временем депутаты озаботились вопросами возможного увеличения ставок акцизов на табачную продукцию, что может повлечь за собой повышение цен на сигареты.

Вопрос привязки к евро. Предположим, что курс евро резко вырост. В таком случае мы как должны отреагировать на изменение курса? Не будем ли мы обязаны поднимать ставку акциз на сигареты. Если это произойдет, это автоматически повлияет розничные цены, - поинтересовался спикер Мажилиса.

Игралиев ответил, что если будут резкие изменения в евро, то каждая из стран имеет право обратиться в ЕЭК, с просьбой пересмотреть индикативную ставку акцизов. В этом случае решение принимается, если будет достигнут полный консенсус.

Но, по его мнению, резкого повышения ставок акцизов не будет.

Будет поэтапное повышение. На сегодня в Налоговом кодексе уже предусмотрены ставки акцизов на 2021-2022 годы. 2021 год - это 21,5 евро, 22 год - 24 евро. в 2024 году такая ставка будет равняться 35 евро. Если сравнивать 2021 год с 2024, то доходы в бюджет от акцизных ставок на сигареты будет повышены на 27%, - указал министр.

При этом глава МНЭ уточнил, что ставки акцизов гармонизируют не по всем видам табачных изделий, а только на сигареты, так как именно они пользуются большой популярностью. В связи с этим индикативная ставка утверждена только в отношении сигарет. На другие виды табачной продукции, в виду того что потребляется небольшой объем, такая ставка не устанавливается.

По данным Минфина, производство табачной продукции за 2019 год составило 760 млн пачек, в 2020 году 840 млн пачек. Доход государства в 2019 году 195,7 млрд тенге, в 2020 году - 18,2 млрд тенге. Доля нелегального товарооборота с учетом выявленного в среднем в 2020 году составила 1,4%.

Оксана Скибан, Нур-Султан