В Казахстане предложили увеличить оплачиваемый декретный отпуск

Кто дороже для страны: ребенок – пособие на которого составляет 16 801,92 тенге или заключенный – на которого в месяц расходуется 88,5 тысяч тенге и вдобавок еще обеспечивают охраной, питанием, одеждой, медикаментами? Мажилисвумен Айжан Скакова потребовала от правительства увеличить пособия по уходу за ребенком до величины прожиточного минимума и продлить оплачиваемый декретный отпуск до двух лет, передает корреспондент zakon.kz.

Считаем справедливым и жизненно необходимым увеличить пособие по уходу за ребенком до величины прожиточного минимума; установить период оплачиваемого декретного отпуска до 2-х лет, так как это оптимальный возраст для зачисления ребенка в детское дошкольное учреждение, - заявила депутат Скакова, озвучивая депутатский запрос на имя заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова.

Также она предложила разработать отдельную объективную детскую потребительскую корзину, где нужно рассчитать основные составляющие для полноценного развития ребенка, включая продукты питания, средства гигиены и возможность доступа в центры детского развития.

По ее словам, приоритетом государственной политики должно стать стимулирование рождаемости и создание условий для воспитания здорового молодого поколения, обеспечение семьям с детьми достаточной материальной поддержки.

При этом парламентарий напомнила, что по закону сегодня размеры ежемесячного пособия по уходу за ребенком для неработающих женщин установлены на первого ребенка в размере от 5,76 МРП (16 801,92 тенге) до 8,90 МРП (25 962 тенге) на четвертого и более детей.

Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком - 16 801,92 тенге, а на содержание одного заключенного из бюджета расходуется порядка 88,5 тысяч тенге в месяц и на весь срок пребывания в исправительном учреждении он обеспечивается охраной, питанием, одеждой, медикаментами. Разница в 5 раз! Кто дороже для страны? Ребенок, который вырастет и станет врачом, учителем, ученым или заключенный – вор, насильник или чиновник-взяточник?! – возмутилась Скакова.

Также она привела в пример и соцвыплату по уходу за ребенком, которая действует только до достижения им возраста одного года, а соцвыплата по беременности и родам в связи с потерей дохода рассчитана только на работающих женщин.

При этом для новорожденных предстоят дорогостоящие расходы по покупке коляски, кроватки и других необходимых принадлежностей. С 4-го месяца ребенку требуются вводить разнообразный прикорм и ассортимент продуктов должен увеличивается каждый месяц, - подчеркнула депутат.

Оксана Скибан, Нур-Султан