Могут ли школьники остаться на дистанционке в Алматы

На сегодня в школах Алматы перешли на комбинированное обучение (дистанционно и вживую) 19 050 учащихся 1-4-х классов, 1 593 учащихся 5-х классов, 15 108 учащихся 9-х классов и 8 260 (78%) учащихся 11-х классов. Могут ли все эти алматинские школьники не ходить в школу и продолжать учебу онлайн, рассказал заместитель руководителя Управления образования Кайрат Жуманов, передает zakon.kz.

В соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача РК от 27 февраля 2021 года № 9 «О внесении изменений и дополнений в постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан» и Постановления главного государственного санитарного врача Алматы № 6 от 2 марта 2021 года учащиеся с 1-го по 5-е классы переходят на формат комбинированного обучения, с соблюдением санитарно-эпидемиологического режима с численностью детей в классах до 25 человек по заявлению родителей, в международных школах с 1 по 7 классы включительно. Но есть нюанс.

В соответствии с Методическими рекомендациями МОН РК по организации учебного процесса в организациях среднего образования в период ограничительных мер, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции при переходе организаций образования из дистанционного обучения в штатный режим обучающиеся могут оставаться на дистанционном обучении по желанию родителей, - сказал Жуманов.

Кроме того, разрешено индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации учреждения образования, разрешена организация питания учащихся школ при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного и масочного режима, социальной дистанции между посетителями и заполнением столовых не более 30% от проектной мощности посадочных мест обеденного зала.