В Москве скончался спортивный комментатор Юрий Розанов, сообщает zakon.kz со ссылкой на Mash.
Журналисту было 59 лет.
О смерти Розанова сообщил журналист Василий Уткин в своем аккаунте в Twitter.
Не стало Юры Розанова. Горе.— Василий Уткин ???????? (@radioutkin) March 3, 2021
По информации РИА Новости, в январе 2019 года у Розанова обнаружили рак. В июне комментатор сообщал, что после курса химиотерапии ему стало лучше.
Розанов работал на телевидении и радио. Комментировал преимущественно футбольные и хоккейные матчи. В 2012 году был награжден премией ТЭФИ как лучший спортивный комментатор России.
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