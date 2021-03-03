Сколько можно заработать на сообщении о даче взяток

Казахстанцев просят активнее сообщать о фактах коррупции. Следователь по особо важным делам Антикоррупционной службы РК Данияр Бигайдаров рассказал, сколько человек уже получили хорошие денежные вознаграждения о фактах коррупции, передает zakon.kz.

В прошлом году в правила поощрения о фактах коррупции внесли изменения по опыту стран ОЭСР. Сумма вознаграждения стала дифференцированной. Теперь за сообщение о коррупционном правонарушении, в котором сумма взятки или причиненного ущерба не превышает 1000 МРП, вознаграждение составляет от 30 до 100 МРП. Ели сумма взятки выше указанной, то вознаграждение составит 10% от суммы взятки, но не более 4 тыс. МРП, это порядка 11,1 млн тенге. Ранее размер вознаграждения не превышал 100 МРП.

За 2 крайних года территориальными департаментами поощрено 396 граждан на сумму 59 млн тенге. В 2019 году поощрено 214 лиц на сумму 31,8 млн, в 2020 году 182 лица на сумму 27,1 млн тенге. В 2020 году поощрено 122 лица за сообщения о тяжких коррупционных преступлениях, 55 граждан - о преступлениях средней тяжести, 2 - небольшой тяжести и 3 - административных правонарушениях. Сообщают чаще всего о попытках дачи взяток (69%) и хищениях (25%, мошенничество, присвоение, растрата). 2,5% сообщений подтвердились по злоупотреблению полномочий, - сказал Бигайдаров.

Наибольшее число подтвержденных сообщений о коррупционных правонарушениях пришлось на органы внутренних дел (более 50 сообщений), акиматы (50 сообщений), также сами госслужащие активно сообщают о попытках некоторых граждан дать им взятку (15 сообщений).

Чаще всего поощряют бдительных граждан в Жамбылской, Алматинской, Туркестанской областях и Алматы.