Двух судей Верховного суда освободили от должностей

Сенат освободил от должностей двух судей Верховного суда, передает корреспондент zakon.kz.

Депутаты Сената на пленарном заседании проголосовали за постановление об освобождении от должностей судей Анатолия Смолина и Серика Абнасирова.

В соответствии с постановлением бюро Сената и пунктом 66 регламента Сената, Комитетом по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам обсуждены предложенные Президентом Республики Казахстан кандидатуры к освобождению от должностей судей Верховного суда.

Комитет пришел к заключению рекомендовать Сенату Парламента освободить от должностей судей Верховного суда Смолина Анатолия Сергеевича в связи с назначением на другую должность и Абнасирова Серика Казбековича в связи с уходом в отставку, - сказал Владимир Волков.

31 декабря глава государства подписал приказ о назначении Анатолия Смолина судьей Костанайского областного суда.

Тамила Языкова, Нур-Султан