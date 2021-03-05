Более 14 млн тенге присвоила мошенница в Актобе

Актюбинская мошенница присвоила 14 млн тенге, обещая помочь выиграть тендер, передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.

Как сообщается, в отдел полиции обратилась 42-летняя предпринимательница с заявлением о том, что в конце января малознакомая женщина под предлогом оказания помощи в выигрыше тендера обманным путем завладела деньгами в сумме более 14 млн тенге.

Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативных мероприятий была установлена 38-летняя жительница Актобе. Подозреваемая призналась в содеянном.

Отмечается, что проводятся следственные действия по ст. 190 УК РК "Мошенничество".

На сегодняшний день установлено, что на уловки подозреваемой попались трое потерпевших.