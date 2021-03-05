Ребенок умер в утробе: астанчанке отказали в госпитализации из-за долгов по медстраховке

Беременной астанчанке отказали в госпитализации из-за долгов по медстрахованию, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал Астана.

Женщина почувствовала себя плохо на 8 неделе беременности. У нее поднялась температура и открылось кровотечение. Выяснилось, что ребенок погиб в утробе. Но в городской больнице в госпитализации ей отказали.

Сказали, что якобы они имели право мне отказать. Потому что якобы с замершей беременностью можно ходить до двух месяцев. Тогда я уже своими силами через знакомого доктора в частной клинике сделали мне чистку. Конечно, ходить с этим можно. Для них это просто замерший плод, а для меня это мертвый будущий ребенок, - рассказала Оксана.

Врач второй городской больницы Нур-Султана пояснил, что они не имеют право принимать пациентов без страховки. Если женщине стало плохо, то она должна в таком случае обращаться в скорую.

У нее страховки не было. Она говорила страховка у нее есть, мы по базе уточнили, у нее не было. Поэтому мы ее на следующий день отправили. Если человеку плохо, она должна прийти обращаться экстренно, по экстренной службе. врач-гинеколог городской многопрофильной больницы №2 Нур-Султана

Глава Ассоциации репродуктивной медицины отметил, что женщина с замершей беременностью может ходить от десяти дней до двух месяцев. За это время долги по ОСМС можно оплатить. И если нет угрозы ее жизни, то врачи вправе отказать ей в госпитализации без медицинского страхования.

Если экстренных показаний нет для выскабливания, то женщина подлежит госпитализации в рамках системы обязательного социального медицинского страхования. Если у нее нет взносов оплаченных, она должна оплатить, то естественно, она либо платно госпитализируются, либо платит эти взносы, восполняя все, что должна была заплатить. президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины Вячеслав Локшин

Фонд медстрахования после этого случая провел проверку в больнице. Ошибки в действиях врачей специалисты не нашли.