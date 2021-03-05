В Алматы Mercedes протаранил заглохший на дороге Mitsubishi: пострадал ребенок

В Алматы на пересечении улиц Саина - Аскарова произошло ночное ДТП, сообщает zakon.kz.

Столкнулись Mitsubishi Galant и Mercedes S-класса.

По словам водителя Mitsubishi, он двигался по улице Саина в южном направлении, после чего на пересечении с улицей Аскарова у него начал глохнуть автомобиль из-за закончившегося бензина. Так как было ночное время суток, водитель остановился посередине дороги.

Также в южном направлении по улице Саина двигался Mercedes, водитель которого поздно заметил стоящую машину и врезался в нее на полном ходу.

В салоне сидела пассажирка с двухлетним ребенком. Всех троих госпитализировали в больницу. Состояние ребенка оценивается как тяжелое. Водитель Mitsubishi серьезных травм не получил.