США готовят санкции против госдолга России. Это может обрушить рубль

США и Великобритания ведут переговоры о новых, более жестких санкциях против России, в том числе — персональных санкциях против олигархов и расширении органичений в отношении российского госдолга, передает zakon.kz.

Рубль на форексе резко упал на этих новостях, пишет Bloomberg.

Как отмечается, Великобритания обсудит новые антироссийские санкции с европейскими союзниками, прежде всего Германией и Францией, в ближайшие недели. Одновременно Британия обсуждает согласованные действия с США. Новые санкции последуют, если Россия продолжит отказываться от сотрудничества в расследовании отравления Алексея Навального.

Новые санкции США последуют в составе второго пакета мер по закону о запрете химического и биологического оружия (CBW Act 1991). Но не только. США рассматривают возможность внесения в санкционный список новых российских олигархов согласно закону Магнитского, сказали источники Bloomberg.

Но и это не все.

Если будет установлено, что Россия снова совершила серьезное нарушение международного запрета на использование химическое оружия, президент США Джо Байден рассмотрит возможность расширения санкций в отношении российского госдолга, если это может быть сделано совместно с Европой, — пишет агентство со ссылкой на источники.

Идет ли здесь речь о новой доказательной базе в отравлении Навального или о новых фактах использовния химического оружия, из этой формулировки до конца непонятно. Но группа Bellingcat уже после расследования об отравлении Навального опубликовала данные о том, что предполагаемые отравители оппозциионера следили и за другими людьми — в том числе одним из главных лоббистов американского закона Магнитского Владимиром Кара-Мурзой.

CBW Act позволяет президенту США ввести полный запрет на кредитование американскими компаниями государства, нарушившего соглашение о запрете химического оружия. Это автоматически отлучит американских (а в реальности — и всех остальных западных) инвесторов от покупки любых новых выпусков российского госдолга, а в зависимости от трактовки — и от участия во вторичном рынке ОФЗ. Подробно о санкциях, которые позволяет (а частично — обязывает) ввести CBW Act, мы писали здесь. Второй пакет по закону должен быть введен в начале июня 2021 года.

В 2018 году тогдашний министр финансов Стивен Мнучин предупреждал, что такая жесткая мера и возможный российский ответ могут дестабилизировать рынок госдолга США, напоминает Bloomberg. Но с тех пор российский Минфин снизил долю американских гособлигаций в своем портфеле, и сейчас негативных последствий будет меньше, говорят собеседники агентства. Такой точки зрения, по их словам, придерживается Далип Сингх — бывший санкционный чиновник минфина США при Обаме, который при Байдене стал заместителем главы Совета по национальной безопасности. В 2019 году Сингх на слушаниях в Конгрессе выступал за санкции против российского госдолга, напоминает Bloomberg.

На этой новости курс рубля к доллару на международном рынке форекс в считаные минуты скакнул вниз сразу на рубль — с 73,9 до 74,9 руб./$. По состоянию на 0:60 5 марта он составлял 74,7 руб./$.