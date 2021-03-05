Хищение в аэропорту Нур-Султана. Пересмотрен ранее вынесенный приговор 

Пересмотрен ранее вынесенный приговор в отношении экс-сотрудников бухгалтерии международного аэропорта Нур-Султана, сообщил на брифинге следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

2 марта 2020 года постановлением судебной коллегии по уголовным делам города Нур-Султан пересмотрен ранее вынесенный Есильским районным судом приговор. Экс-главный бухгалтер столичного аэропорта Бабашева А.Е. к 11 годам лишения свободы, с конфискацией имущества. Бабашев Е.Е. к 8 годам лишения свободы, с конфискацией имущества, с отсрочкой исполнения на 4 года (наличие 2-х малолетних детей), — сообщил Бигайдаров.

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Он добавил, что в отношении бывших работников бухгалтерии Узденбаевой Б.К., Палмановой З.С., Баяндиной Б.Б. отсрочены исполнения приговора на 5 лет, в связи с наличием 2-х малолетних детей.

В отношении Илюбаевой С.С. с отсрочкой исполнения на 1 год, в связи с беременностью к 7 годам лишения свободы, с конфискацией имущества, а в отношении директора ряда предприятий-контрагентов Сейтовой М.М. к 7 годам лишения свободы, с конфискацией имущества.

Осужденные должностные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе, другим лицам запрещено заниматься деятельностью, связанной с подотчетным оборотом денежных и товарно-материальных ценностей. Вместе с тем, арестованное имущество осужденных на сумму 401 млн тенге направлено на возмещение ущерба, — уточнил следователь.

На брифинге напомнили, что ранее Антикоррупционной службой по городу Нур-Султан Бабашева подозревалась в даче должностным лицам антикоррупционной службы взятки в сумме 16 млн тенге за не проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности АО. Вместе с тем, Бабашева и указанные лица подозревались в хищении денежных средств АО в сумме 1,6 млрд тенге путем перечисления на расчетные счета более 30 фирм, занимающихся выпиской фиктивных счет-фактур по несуществующим договорам и работам.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан