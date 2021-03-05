Деревья упали на авто в Алматы из-за снега

Ночью 5 марта и в первой половине дня в Алматы выпали осадки. Ночью в мегаполисе, по данным метеостанции, расположенной на пересечении улиц Абая-Сейфуллина, выпало 16 мм осадков, высота снежного покрова составила 7 см, передает zakon.kz.

По данным Службы спасения Алматы, ночью и утром на дорогах был гололед. Максимальный ветер составил 2 м/с. Минимальная температура воздуха составила 0,2° С. В нескольких районах спасателям поступила информация о восьми случаях падения аварийных веток и деревьев.

По трем адресам оперативными службами было зафиксировано повреждение четырех автомобилей. На ликвидацию последствий падения деревьев и подтопления территории частного жилого дома было задействовано пять единиц специальной техники и 17 человек личного состава Службы спасения.

Жертв и пострадавших нет.