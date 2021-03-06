Стало известно о состоянии полицейского, сорвавшегося с крыши в Алматы 

Начальник департамента полиции Алматы Канат Таймерденов рассказал о состоянии полицейского, который упал и получил тяжелые травмы в недостроенном доме, сообщает zakon.kz.

Он навестил в больнице своего коллегу, участкового инспектора по делам несовершеннолетних отделения ювенальной полиции отдела местной полицейской службы Управления полиции Алатауского района, капитана полиции Халмырзаева Темирбека.

28 февраля, находясь на службе, полицейский пытался остановить подростков, игравших на крыше недостроенного девятиэтажного дома в микрорайоне "Зердели", однако сорвался с крыши и упал на 9 этаж.

Капитану Халмырзаеву была проведена сложная операция. Он по-прежнему в тяжелом состоянии, находится в реанимации. За его жизнь и здоровье борются опытные врачи, - рассказал Канат Таймерденов.

Семье Темирбека Халмырзаева оказывается необходимая помощь.