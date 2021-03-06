Дарига Исмагамбетова назначена заместителем акима Актобе

6 марта 2021, 16:01
Фото: akt.gov.kz

Дарига Исмагамбетова назначена заместителем акима Актобе, сообщает zakon.kz.

Ранее она занимала должность акима района "Астана" города Актобе.

Исмагамбетова Дарига родилась 7 февраля 1975 года в Актюбинской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Актюбинский университет "Дуние"

Специальность "Педагогика и психология"

Трудовой стаж:

· Лаборант Калиновской средней школы Кобдинского района (1992);

· Педагог Калиновской средней школы Кобдинского района (1992-1997);

· Заместитель директора по воспитательной работе, директор средней школы № 15 города Актобе (1997-2006);

· Первый заместитель НДП "Нур Отан" города Актобе (2006-2010);

· Заместитель начальника управления образования Актюбинской области (2010-2012);

· Руководитель управления по вопросам молодежной политики Актюбинской области (09.2012-01.2017);

· Первый заместитель председателя Актюбинского областного филиала партии "Нұр Отан" (01.2017-12.2019)


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