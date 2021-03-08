В ООН назвали полностью доступные для туризма страны

Только пять государств в мире в настоящее время в полной мере доступны для иностранных туристов, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Всемирной туристической организации ООН в понедельник, 8 марта.

Полностью открыты для путешественников сейчас Албания, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Северная Македония и Танзания.

Отмечается, что к февралю 69 стран были закрыты для иностранцев. Еще 73 страны закрыли свои границы частично. При этом 70 стран требует от въезжающих туристов прохождение карантина или отрицательный тест на COVID-19.

В докладе UNWTO указывается, что распространение новых штаммов коронавируса привело к тому, что страны начали принимать более жесткие меры вплоть до закрытия границ.

Теперь, когда мы работаем над возобновлением туризма, мы должны признать, что ограничения — это лишь часть решения проблемы. Введение ограничений должно основываться на последних данных и анализах и постоянно проверяться, чтобы обеспечить безопасный и ответственный перезапуск сектора, от которого зависят миллионы предприятий и работников, — заявил глава UNWTO Зураб Пололикашвили.