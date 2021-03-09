WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах

9 марта 2021, 06:09
Фото: pixabay.com

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на старых моделях iPhone, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, в последней бета-версии приложения для iOS исчезла поддержка устройств с операционной системой iOS 9 и ниже.

Отмечается, что подтверждения данной информации на официальном ресурсе WhatsApp пока нет.

По данным портала WABetaInfo, на данный момент в официальном списке операционных систем для iPhone, поддерживаемых мессенджером, указаны iOS 9 или более новые версии.

С 1 января 2021 года мессенджер перестал работать на ряде устройств, пользователи которых не обновили операционную систему до указанной выше iOS 9 или Android 4.0.3.


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?