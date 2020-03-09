Искусственный интеллект и высшее образование: несколько слов о боевых нейронных сетях

Об искусственном интеллекте сейчас много говорят и пишут, что неудивительно. Он стремительно прообразовывает нашу цивилизацию, и дальше этот процесс пойдет по нарастающей. Высшая школа, разумеется, не останется в стороне, тем более, что вынужденный переход к дистанционному образованию сделал разработку обучающей системы ИИ еще более востребованной.

Все это не могло не породить лавину дискуссий, а также жалобные вопли со стороны некоторых преподавателей – нас оставят без работы.

Впрочем, основные события, связанные с проблематикой ИИ, для большинства читателей остаются за кадром. А именно, работы в этой области стимулировали исследования, нацеленные на постижение сущности интеллекта как такового.

Международный междисциплинарный коллектив, созданный по инициативе профессора Г.А. Муна, к настоящему времени завершил выполнение двух проектов: № 0218-17-ГК "Разработка и реализация новой комплексной информационной образовательно-профориентационной технологии", № 0027-18-ГК: "Создание деловой экосистемы поддержки инновационной деятельности в области инженерии", финансируемого АО "Фонд науки".

Их основа – новый уровень понимания того, что именно представляет собой интеллект. Как бы фантастично это не звучало, но сегодня представляется очевидным, что интеллект есть "продукт", созданный ноосферой в целом. Физиологи давно установили, что существование разума и интеллекта человека обусловлено обменом информацией между нейронами, составляющими головной мозг. Попытки разобраться с тем, как это происходит на практике, и привели к появлению искусственных нейронных сетей, лежащих в основе подавляющего большинства современных систем ИИ.

Но, такой обмен информацией протекает и между нейронами, входящими в головной мозг различных людей. Мы, все вместе, составляем глобальную нейронную сеть, т.е. то, что В.И. Вернадский именовал ноосферой.

Именно в ней и зародилось то, что впоследствии стало интеллектом, сначала коллективным, а потом и индивидуальным.

Это – отнюдь не абстрактные рассуждения.

Эволюция интеллекта продолжается в режиме реального времени, и на нее все более выраженное влияние оказывает Интернет, а в обозримой перспективе эстафету примет ИИ.

Мир становится совсем другим, это ощущается все более остро, причем речь идет не просто об очередной технологической революции – меняется сознание, разум и интеллект человека.

Следовательно, и инструменты образования (в первую очередь – высшего) должны становиться качественно другими.

Группа профессора Муна разрабатывает инструменты, основанные на "прямом контакте" студента с ноосферой – со "сферой разума" и ее высшими информационными структурами.

Нет ничего удивительного, что такой подход консерваторы принимают в штыки.

Проф. Мун и его единомышленники из разных стран мира не стали вступать в неконструктивные дискуссии, они поставили и решили предельно конкретную задачу – продемонстрировать на практике преимущества "ноосферного" подхода.

Так родилась концепция боевых нейронных сетей (БНС), в создании которой я принимала непосредственное участие.

Несколько упрощая, БНС – это что-то вроде осиного роя, составленного из максимально дешевых элементов. Главным является то, что эти элементы параллельно выполняют и функции "клеток мозга". Преимущества системы очевидны – повышенная живучесть, возможность действовать в автономном режиме и т.д. Главное же – это дешевизна, а также простота конструкции физических компонент. Отсюда – возможность задействовать студентов и магистрантов для решения задач, нацеленных на укрепление национальной безопасности, в которых все большее значение приобретает интеллектуальная составляющая, например, беспилотные летательные аппараты и управляющие ими системы ИИ, которые первоначально могут создаваться в виде игровых прототипов:

Дешевизна оборонных разработок – ключевой фактор для нашей страны. Стоит напомнить, что СССР проиграл во многом из-за того, что нес непомерное бремя оборонных расходов, его геополитические противники так и говорили: "завооружаем до смерти".

Впрочем, это только одно из применений "ноосферного подхода" к высшему образованию. Группа проф. Муна продолжает работу, в частности, идет подбор молодых людей, готовых на то, чтобы из них целенаправленно растили гениев – в прямом смысле этого слова.

На сайте проводится конкурс (победителей кстати, выбирает ИИ, что гарантирует абсолютную беспристрастность). Приз – это не только деньги. Со школьниками, доказавшими свой высокий потенциал будет работать особая международная репетиторская группа, каждый член которой – это звучное имя в научных кругах.

Автор: академик Международной академии информатизации Витулёва Елизавета Сергеевна