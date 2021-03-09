В Казахстане подорожали сладости

В Казахстане цены на кондитерские изделия подскочили на 8% за год, сообщает zakon.kz.

По данным Energyprom.kz, в январе 2021 года в стране произвели 5,5 тыс. тонн шоколада и кондитерских изделий из шоколада и сахара — сразу на 26,4% меньше, чем годом ранее.

В региональном разрезе 94,1% всего производства пришлось на три региона: Алматы (3 тыс. тонн, минус 24,4% за год), Алматинскую (1,1 тыс. тонн, минус 0,5%) и Костанайскую (1,1 тыс. тонн, минус 47%) области, - говорится в исследовании.

Как отмечают аналитики, на внутреннем рынке реализовали 163,9 тыс. тонн шоколада — чуть меньше (на 0,7%), чем годом ранее. На каждого жителя страны за этот период пришлось 8,7 кг шоколада и кондитерских изделий из него, или 724 грамма в месяц.

За январь–декабрь 2020 года в страну завезли 39,2 тыс. тонн кондитерских изделий из сахара, не содержащих какао, на сумму 71,1 млн долл. США. Рост в натуральном выражении составил 9,5%, в денежном — 0,1%.

Стоит отметить, что основная часть импорта (87,7%) приходится на страны СНГ. Среди них основными поставщиками стали Россия, Украина и Узбекистан. На долю остальных стран мира соответственно пришлось 12,3%.

Шоколада и прочих готовых пищевых продуктов, содержащих какао, в страну завезли 62,7 тыс. тонн, на сумму 173,3 млн долл. США. Сокращение импорта в натуральном выражении составило 8,1%, в деньгах — 5,4% за год. Здесь также большая часть импорта приходится на страны СНГ: 89,6%.

В январе текущего года кондитерские изделия в РК стоили на 7,8% дороже, чем годом ранее. В том числе карамель подорожала на 6,2%, конфеты, глазированные шоколадом — на 8,2%, шоколад — на 8,1%.

В феврале средняя цена неглазированных шоколадом конфет в магазинах и на базарах городов страны составила 1,2 тыс. тг — на 7% больше, чем годом ранее.

Дороже всего среди крупных городов и мегаполисов РК конфеты стоят в Актау (1,4 тыс. тг), дешевле всего — в Актобе (1,1 тыс. тг).