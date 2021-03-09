В Казахстане планируют повысить тарифы на электроэнергию

Министерство энергетики РК подготовило проект приказа о внесении изменений в предельные тарифы на электрическую энергию, передает zakon.kz.

Тарифы предлагается повысить, начиная с 2021 года следующим образом:

Как видно из таблицы, ранее тарифы были одинаковыми с 2020 по 2025 год.

Как поясняется, введение в действие измененных предельных тарифов на электрическую энергию осуществляется с первого числа месяца, следующего за месяцем их утверждения.

Основными факторами, влияющими на рост затрат энергопроизводящих организаций, являются:

- ежегодно растущая надбавка за возобновляемые источники энергии;

- увеличение затрат на импортируемые материалы и запчасти, подверженные курсовым колебаниям (котлотурбинное, насосное, золоулавливающее оборудование и др.);

- рост стоимости угля ТОО "Богатырь Комир".

- рост цены на транспортировку газа.

В пояснении указывается, что утвержденные предельные тарифы ЭПО не покрывают затраты большинства ЭПО на топливо; ВИЭ; и связанные с увеличением стоимости импортных материалов, запчастей и оборудования 2020 года, а также увеличение затрат на покупку регулируемых услуг (диспетчеризация, балансирование и др.).

Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 марта.