Казахстан выразил готовность председательствовать на 12-й Министерской конференции ВТО

В Женеве (Швейцарская Конфедерация) 1 марта на заседании Генерального совета Всемирной торговой организации с участием нового генерального директора Н.Оконджо-Ивеала принято решение о проведении 12-й Министерской конференции ВТО (МК-12) в ноября 2021 года в Женеве. Об этом сообщило министерство торговли и интеграции, передает zakon.kz.

Вместе с тем, по информации председателя генерального совета ВТО, Посла Новой Зеландии Д.Уолкера, в ходе консультаций членами ВТО была отмечена невозможность проведения МК-12 в г. Нур-Султане 21-24 июня текущего года в связи с продолжающейся пандемией коронавируса и появлением новых штаммов, - говорится в сообщении.

При этом члены ВТО выразили мнение о целесообразности переноса данного глобального мероприятия на конец 2021 года и проведении его в Женеве под председательством Казахстана. Данное предложение было принято Генсоветом ВТО консенсусом.

Ряд членов ВТО отметили, что принятое решение по новым срокам и месту проведения МК-12 является большим шагом вперед и имеет ключевое значение для Организации. Постпреды при ВТО выразили благодарность Казахстану за открытость, проявленную гибкость и согласие на проведение МК-12 в Женеве в интересах всех стран-членов ВТО, а также за готовность выступить Председателем МК-12, несмотря на изменение места проведения мероприятия.

Делегация Казахстана выразила благодарность всем членам ВТО за твердую поддержку предложения нашей страны принять МК-12 в Нур-Султане в 2020 году, а затем и предложения о переносе MК-12 на июнь 2021 года в связи с глобальной пандемией коронавируса, - отметили в МТИ.

В то же время, учитывая сохраняющуюся неопределенность и ограничения, вызванные пандемией COVID-19, Казахстан согласился с мнением стран-членов ВТО о целесообразности проведения MК-12 в конце текущего года в Женеве и подтвердил готовность председательствовать на МК-12.