Ежемесячные выплаты из ЕНПФ будут рассчитывать по-новому

С 1 апреля 2021 года в Казахстане изменится методика осуществления расчета ежемесячной выплаты из ЕНПФ, передает zakon.kz.

Как поясняется, размер ежемесячной пенсионной выплаты из ЕНПФ определяется как одна двенадцатая годовой суммы пенсионных выплат.

При этом ежемесячная пенсионная выплата из ЕНПФ осуществляется в размере не менее 70% от прожиточного минимума. Ранее ежемесячная пенсионная выплата из ЕНПФ осуществлялась в размере не менее 54% от прожиточного минимума, - сообщили в фонде.

Согласно Методике расчета размера пенсионных выплат c 1 апреля годовая сумма пенсионных выплат в первый год осуществления пенсионных выплат будет рассчитываться как произведение суммы пенсионных накоплений на ставку выплат пенсионных накоплений – 6,5 %.

В последующие годы размер ежемесячной пенсионной выплаты будет пересчитываться путем ежегодного увеличения размера ежемесячной пенсионной выплаты за предыдущий год на ставку индексации пенсионных выплат – 5%, - отметили в ЕНПФ.

Приведем пример:

Сумма ПН = 6 000 0000 тенге

Годовая сумма пенсионных выплат в первый год: 6 000 000*6,5%=390 000 тенге;

Размер ежемесячной пенсионной выплаты в первый год: 390 000/12 мес.=32 500 тенге;

Размер ежемесячной пенсионной выплаты на второй год: 32 500+ 32 500*5%=34 125 тенге.

Кроме того, Методика предусматривает поправочные повышающие коэффициенты для получателей определенных категорий: людей с инвалидностью 1 или 2 группы, установленных бессрочно, а также людей, работавших на вредных и опасных производствах, чьи накопления сформированы за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов в совокупности не менее шестидесяти месяцев.

При этом для лиц, удовлетворяющих более чем одному из вышеуказанных условий, применяется поправочный коэффициент с наибольшим значением.

Как отметили в фонде, методика расчета размера пенсионных выплат распространяется на отношения, возникшие c 1 апреля 2021 года.

Лицам, реализовавшим свое право на получение пенсионных выплат из ЕНПФ до 1 января 2018 года, ежегодный размер пенсионной выплаты составляет не менее тридцатикратного размера минимальной пенсии (в 2021 году 30 х 43 272= 1 298 160 тенге). Выплаты осуществляются по ранее выбранному графику, - сказали в фонде.

При этом лицам, реализовавшим свое право на получение пенсионных выплат из ЕНПФ с 1 января 2018 года по 31 марта 2021года (включительно), согласно новой Методике осуществления расчета размера пенсионных выплат, с 1 января 2022 года ежемесячные пенсионные выплаты будут увеличены на ставку индексации пенсионных выплат в размере 5%, с последующей ежегодной индексацией.

Таким образом, новая Методика осуществления расчета размера пенсионных выплат учитывает особенности условий труда и здоровья получателей, а также будет способствовать увеличению ежегодного размера выплат из ЕНПФ, - резюмировали в фонде.

Там напомнили, что пенсионные выплаты из ЕНПФ осуществляются до исчерпания пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счете.