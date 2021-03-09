В Туркестанской области массово гибнет рыба

Берег реки Бадам в Туркестанской области усеян мертвой рыбой, сообщает zakon.kz.

Местные жители в панике и опасаются за качество воды, передает Первый канал "Евразия".

Берег реки Бадам светился, отражая солнечные лучи от чешуи рыб, которыми он был усеян. Но неожиданно легкую добычу местные жители собрали без радости. К столу ее не подашь.

Есть живые и мертвые, много лежат здесь. Вода, видите, какая белая? Хлорка, что ли? По берегам пройдетесь рыбы много.

Люди забили тревогу и обратились к специалистам. В тот же день эксперты взяли пробы. Их тоже насторожил странный цвет воды - от белого до мутно-коричневого.

Согласно предварительному заключению, причиной гибели маринки послужило изменение качества температуры воды из-за притока дождевых и паводковых вод, которые оказывают влияние на жизнедеятельность рыб. Погибла только маринка, потому что в том районе обитает этот вид рыбы. руководитель медиацентра министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Абай Сейфулла

Река Бадам - недалеко от Шымкента, протяженность – больше 140 км. Воду отсюда пьет скот. А рыбу–маринку ловят местные жители для своего стола и на продажу. За 40 лет работы ветеринаром Мылтыкбай Калдыбай подобное видит впервые.

Такое происходит, если кто-то выливает ядовитые вещества, если какой-нибудь завод выльет отходы. Они должны выливать отходы в специально предназначенное место. ветеринар Енбекшинского района Мылтыкбай Калдыбай

Любопытно, но совсем рядом от места гибели рыбы находится нефтяной завод. Сколько именно особей погибло, не ясно. Пока известно о 20 кг. Сбор тушек продолжается до сих пор.