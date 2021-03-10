Опубликовано новое постановление санврача Нур-Cултана

Главный государственный санитарный врач Нур-Султана подписал постановление от 3 марта 2021 года, которым внес изменения и дополнения в постановление "Об ограничительных и карантинных мерах в городе Нур-Султан", передает zakon.kz.

Так, разрешается в третьей четверти 2020-2021 учебного года:

обучение в традиционном формате в городских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 15 человек;

с 1 марта 2021 года обучения в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах – с 1 по 7 классы включительно, с численностью детей в классах не более 25 человек;

обучение в комбинированном формате в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы):70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, обучение по принципу "1 класс – 1 кабинет", соблюдение санитарно-дезинфекционного и масочного режимов).

Дежурным группам в дошкольных организациях можно работать с заполняемостью не более 25 детей в каждой группе, со строгим соблюдением санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических, карантинных мер и установлением графика работы в будние с 07:30 до 18:30 часов и запретом работы в выходные дни. При случаях заболеванием COVID-19 объекты закрываются на карантин.

При этом запрещено открытие новых дежурных групп,

Можно работать крытым бассейнам с задействованием саун, строго по предварительной записи, с обеспечением одновременного нахождения на одной дорожке строго по одному посетителю, при их отсутствии из расчета 5 м2 зеркала воды на одного посетителя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в штатном режиме.

Также могут функционировать СПА-центры, СПА-салоны, массажные центры и кабинеты с одновременным посещением массажного салона не более 3-х посетителей, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в штатном режиме (строго по предварительной записи).

Компьютерные клубы могут работать, если участвуют в пилоте "Ashyq", при заполняемости не более 50%, с обеспечением дистанции не менее 1,5 метров между посетителями, либо из расчета 4 квадратных метра на 1 посетителя, с установлением режима работы с 12.00 до 24.00 часов. Допускаются только лица, достигшие 18 лет и старше";

Боулинг- центры также могут работать при участии в пилоте "Ashyq", при заполняемости не более 50%, с одновременным присутствием не более 6 человек на одной игровой дорожке, с установлением режима работы с 12.00 до 24.00 часов. При этом не допускается проведение конкурсов (кроме интерактивных, не покидая свой стол), коллективных (корпоративных) мероприятий".

Постановление вступает в силу со дня подписания.