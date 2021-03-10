Головкин провел встречу со звездами UFC

Чемпион мира IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин провел встречу со знаменитыми бойцами UFC, передает zakon.kz.

Фото со встречи Головкин опубликовал в своем Instagram.

На снимке присутствуют экс-чемпион UFC россиянин Петр Ян и американец Нейт Диас.





Диас являлся обладателем 7 премий "Лучший бой вечера", а также по одному разу получал премии "Лучший нокаут вечера", "Выступление вечера", и 5 премий "Болевой прием вечера".

О чем договорились звезды бокса и UFC, пока не извесно.