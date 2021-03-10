Понижение температуры ожидается в Казахстане

В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на 11-13 марта, сообщает zakon.kz.

В тыл циклону, с которым наблюдаются обильные осадки в виде дождя и снега, начнет смещаться холодный Северо-Западный антициклон. С ним ожидается кратковременное прекращение осадков и понижение температуры воздуха. На южные регионы страны повлияет выход циклона из районов Средиземного моря, который принесет осадки, местами сильные (дождь, снег), - сообщили в ведомстве.

Местами будут наблюдаться туман, метель, гололед, усиление ветра.







