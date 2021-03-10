Илон Маск выступит перед казахстанскими студентами

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск выступит с лекцией для казахстанских студентов в Zoom. Подробности мероприятия корреспонденту zakon.kz рассказал учредитель Европейского высшего колледжа экономики, бизнеса и права Талгат Туремуратов.

По его словам, с сентября в колледже работает программа "Визит профессора", где с лекциями для студентов выступают иностранные профессоры и именитые личности.

Последнюю лекцию для наших студентов читал посол Кубы в Казахстане Эмилио Певида Пупо. Всего по программе намечено 18 встреч до конца учебного года. Пригласить Илона Маска предложила депутат Ирина Смирнова. В сентябре мы начали писать менеджерам Илона Маска для того, чтобы он прочитал какую-нибудь лекцию. Беседа была очень длительной и затруднительной. Буквально вчера смогли договориться о том, что 1 мая он будет с нами 15-20 минут, - сказал Туремуратов.

Талгат Туремуратов отметил, что лекция Маска будет не только для студентов ЕКЭБ. Конференция Zoom может вместить только 1000 людей. Не исключается возможность записи лекции и ее распространения в другие учебные заведения Казахстана.

Нам нужно подготовить вопросы и отправить их до 10 апреля. Может быть будут вопросы по Tesla или SpaceX. Я помню, что в одном интервью он говорил, что учился физике по учебникам советского образца. Можем спросить об этом. Мы знаем, что он открыл школу Astra Nova School. Может быть он откроет ее и в Казахстане, - сказал Туремуратов.

Он выразил надежду, что выступление Маска даст мотивацию казахстанским студентам.

Он не научит нас чему-либо за 15-20 минут, но, возможно, одна встреча сможет изменить жизнь многих молодых людей, - подчеркнул Туремуратов.