Снег и метель ожидаются в Нур-Султане 11 марта

11 марта в Нур-Султане будет облачно, временами снег и низовая метель, передает zakon.kz.

Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью с 10 на 11 марта - 7-9 мороза, днем - 5-7 мороза, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В ночь с 9 на 10 марта из Нур-Султана вывезено 26 244 кубометров снега.

Как сообщается на сайте столичного акимата, 10 марта в снегоуборочных работах было задействовано порядка 1800 единиц спецтехники и около 2000 дорожных рабочих.

В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Далее от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары и т.д, - отметили в акимате.

Весь снег вывозят на одиннадцать полигонов, расположенных во всех районах столицы. Сбор снега в городе проводится в режиме 24/7. На полигонах установлены фото- и видеокамеры для контроля.