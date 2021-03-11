О суммах депозитов и кредитов в казахстанских банках рассказал председатель Нацбанка РК Ерболат Досаев в ходе заседания Правительства, передает zakon.kz.

По словам главы финрегулятора, депозиты в банковской системе в январе увеличились на 2,7% до 22,7 трлн тенге, в том числе в национальной валюте на 3,0% или 415,2 млрд тенге до 14,3 трлн тенге, в иностранной валюте на 2,1% или 170,8 млрд тенге до 8,4 трлн тенге.

Уровень долларизации депозитов продолжил снижение, достигнув 37,1% в январе 2021 года, - сказал Досаев.

Кроме того, казахстанцы стали чаще брать кредиты.

Рост кредитного портфеля населения на 1% компенсировал снижение портфеля кредитов бизнеса на 1,4%. Кредиты малому бизнесу увеличились на 0,9% или 23,6 млрд. тенге. В структуре розничных кредитов потребительские займы за январь выросли на 1% до 4,43 трлн тенге, ипотечные займы – на 1,7% до 2,41 трлн тенге, - сообщил Ерболат Досаев.

В тоже время в январе кредиты экономике сохранились на уровне декабря прошлого года, составив 14,6 трлн тенге. Стоимость кредитных ресурсов реальному сектору экономики снизилась до 11,5% по сравнению с 12,1% в январе прошлого года.