"Скорую! Кровь течет!" Дедушка жестоко избил внука в Алматы

В Алматы дедушка жестоко избил внука. Информацию об этом разместила лидер движения НеМолчи Дина Смаилова, передает zakon.kz.

В своем facebook она выложила видео инцидента. На записи мужчина пинает и хлещет по лицу лежащего на сначала диване, а потом на полу ребенка. Тот истошно кричит: "Помогите!". Дедушка в ответ говорит: "Заткнешься, или нет". Затем за кадром слышен голос женщины, которой ребенок жалуется, что у него течет кровь и просит вызвать скорую. Она, в свою очередь, спрашивает у него, зачем он орал. Кто сделал запись, неизвестно.

В пресс-службе ДП Алматы прокомментировали эту историю. Оказалось, что инцидент произошел 15 февраля. С заявлением в полицию мать 10-летнего ребенка обратилась только 6 марта.

На место выехала следственно-оперативная группа, участковые Турксибского района и инспектор ювенальной полиции подразделения по защите женщин от бытового насилия. Мужчина на тот момент находился на принудительном лечении в городском наркологическом диспансере. В его отношении собран материал по ст. 73-2 ч.1 Кодекса об адмнарушениях, по факту побоев. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления степени тяжести телесных повреждений, причиненных ребенку. Экспертиза показала, что ему был причинен легкий вред здоровью. Материал находится в производстве специализированного межрайонного адмсуда. В ближайшее время будет принято решение, - сообщили в полиции.

Известно, что у женщины трое несовершеннолетних детей. После развода она жила с родителями. Сейчас, после конфликта с ними, живет у родственников.