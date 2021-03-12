ОПГ в Восточном Казахстане нанесла ущерб в 1,5 млрд тенге

В Усть-Каменогорске пресечена деятельность еще одной ОПГ, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счет-фактур на территории Восточно-Казахстанской области, сообщает zakon.kz.

Департаментом экономических расследований по Восточно-Казахстанской области Агентства Республики Казахстан финансового мониторинга завершено расследованием уголовное дело в отношении организованной преступной группы, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров.

В ходе следствия установлено, что организатор преступной группы в период с 2017 - 2019 г. г. создав ряд предприятий на подставных лиц, осуществлял незаконную деятельность на территории Восточно-Казахстанской области. Фирмы не имели штат работников, имущества – отсутствовали транспортные средства, здания, складские помещения и производственно-технические базы, по месту регистрации не располагались. Никто из номинальных руководителей финансово-хозяйственной деятельностью не занимались, бухгалтерский учет не вели, налоговую отчетность не сдавали, - сообщили в ДЭР по ВКО.

По информации ведомства, фактически предприятия использовались в преступной деятельности, путем выписывания бестоварных счет фактур, накладных, договоров в адрес контрагентов, для незаконного увеличения ими затратной части, в целях уклонения от уплаты налогов.

Общая сумма материального ущерба, причиненная государству за период 2017 - 2019 годов действиями организованной преступной группы в виде неуплаченных налогов с предприятий контрагентов-покупателей составила в сумме 1,5 млрд. тенге.

Приговором суда члены ОПГ признаны виновными по ст.ст. 262 ч.1, ст.216 ч.3 УК РК и осуждены к различным годам лишения свободы от 5 до 7 лет лишения свободы.



