Кадровый голод среди IT-специалистов: почему он возникает и как его утолить

Уже не секрет, что многие наши светлые головы пополняют список трудовой миграции. Для многих айтишников сейчас престижнее устроиться в зарубежный "Яндекс", Google или Apple, хотя наш рынок как раз на стадии подъема. Отчего же в Казахстане такая текучка IT-кадров, а главное, что с этим делать?

Ответим на эти вопросы честно и понятно.

Пока казахстанские программисты, разработчики и девелоперы отдают предпочтение зарубежным вакансиям, у экспатов о нашей стране кардинально противоположное мнение.

На самом деле в IT-отрасли Казахстана мало конкуренции, зато каждый раз тестируются интересные цифровые решения. Многое из мировых трендов еще не опробовано, а некоторые вещи дадут фору даже европейским технологиям. Поэтому, я считаю, это отличное место для IT-карьеры, - говорит один из разработчиков Роман Орлов, прибывших в Казахстан из России.

И, действительно, сейчас между казахстанскими финтех-компаниями и банками, как никогда, наблюдается живая конкуренция. Каждый старается опережать на шаг оппонента в цифровых направлениях и кадровых ресурсах. Но другой вопрос - почему айтишники ненадолго задерживаются в таких компаниях?

Руководитель Группы подбора кадрового холдинга Elite Сара Бекмухамбетова поясняет, что со своей стороны работодатель всегда желает заполучить идеального кандидата. Эти требования распространяются на любую позицию, и в том числе на IT.

Заработные платы у некоторых IT-специалистов завышены. Зачастую начинающие middle и senior просят оклад, как у опытных айтишников. У junior-кадров такое редко встречается, - делится наблюдениями Бекмухамбетова.

По ее словам, текучка кадров возникает, когда проект наскучивает или вообще не интересен айтишнику.

Также IT-специалисты бегут от бюрократии, как от огня. Им нужна свобода и простота в решении текущих рабочих задач, - подчеркнула она.

Помимо прочего, айтишников "напрягает", когда в ходе проекта они долго ждут или согласовывают обратную связь по тому или иному коду.

В свою очередь работодатель требует от кандидата определенный набор инструментов, применяющийся в проектах - стек технологий. Бывает, кандидаты владеют разнообразными стеками (например Java, Spring Boot, PL/SQL и т.п.), но один главный - не подходит. И работодатель необдуманно отклоняет неплохого кандидата, - констатирует Сара Бекмухамбетова.

С ней согласен Андрей Каргин, Chief technology officer одной из казахстанских финтех-компаний. Он делится своим пониманием этой проблемы:

Нередко IT-специалист, понимая, что он чего-то стоит, начинает требовать больше. А работодатель не может идти у него на поводу, предоставив ему ожидаемый карьерный и зарплатный рост. Он опасается создавать прецедент: ведь потом ему начнут выдвигать требования и другие работники, что может пагубно сказаться на бюджете компании.

Кроме того, считает Каргин, в некоторых фирмах сложный механизм карьерного роста. Например, раз в полгода требуются какие-то переаттестации или другие бюрократические кадровые процедуры.

А толковые специалисты хотят все и сразу! Тем более, им параллельно предлагают на стороне больший оклад. Поэтому айтишники и уходят из компании, - указал причину эксперт.

С точки зрения трудового стажа, IT-специалист должен работать в команде не менее года-двух лет, полагает Каргин. Тогда это не вызовет вопросов у рекрутеров и работодателей, почему он так часто меняет работу. При просмотре его резюме должно создаваться впечатление, что он надежный человек, на которого можно полагаться в долгосрочной перспективе, не боясь вкладывать в него ресурсы компании.

Также Каргин высказался на актуальный вопрос миллениалов и зумеров: "Так ли важно иметь диплом IT-специалисту?".

Сейчас в цифровой отрасли редко кто смотрит на диплом о высшем образовании. Достаточно закончить курсы по подготовке технических специалистов. И даже их можно не заканчивать: вокруг немало открытых обучающих ресурсов на YouTube и дистанционных образовательных сайтов. Все можно понять самостоятельно, главное, чтобы была личная мотивация. И те люди, у которых она есть - добиваются высот. А если человек хочет стать айтишником, потому что это модно в наше время, насмотрелся роликов про Силиконовую долину или там неплохо платят, даже записавшись на крутые курсы, зря может потратить свои время и деньги. Куда лучше, когда имеется страсть и искреннее желание заниматься этим делом, - указал эксперт.

Он вспоминает, что ранее во многих банках были определенные требования к квалификации IT-специалиста, прежде чем повысить кого-то по должности. Сейчас условия смягчаются. И на первое место по спросу выходит не опыт сотрудника, а его компетенция.

Надо признать, что сегодня айтишников стало намного больше, чем пять, и тем более десять, лет назад. Во-первых, открылось немало университетов, выпускающих таких специалистов. Во-вторых, остальные вузы тоже в дань тенденции переориентировались на подготовку IT-кадров. Многие из студентов таких учреждений пошли туда, влекомые заманчивыми перспективами, но на деле интереса к этой профессии не проявляют. Исходя из этого, раньше было куда проще найти хорошего специалиста. Даже если у него не было квалифицированного образования, все восполняла его страсть к IT, как к хобби. И такие кадры гораздо лучше понимают профессию. Сейчас нанимаешь сотрудника, а уже через месяц видно, что ему очень тяжело дается эта работа. Это не его призвание! У толковых специалистов другие проблемы: как только у них начинает что-то получаться, они это видят и заглядываются на варианты повыгоднее. Особенно, если текущий работодатель не может дать большего. Поэтому таких айтишников часто хантят, особенно, в банковской сфере. И отсюда большая текучка, - резюмировал Андрей Каргин.

Так как проблема дефицита IT-кадров была и остается актуальной в Казахстане, Halyk Bank - первый среди банков - взял на себя инициативу провести на эту тему сессию в соцсети Clubhouse.

Итак, сегодня, 12 марта, в 19:00, на платформе Clubhouse начнется обсуждение на тему: "IT кадры на рынке труда Казахстана" в открытой комнате.

Название аккаунта Halyk Bank в Clubhouse: halykbank_kz

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Анель Утегенова