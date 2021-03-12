Никому не переводите деньги: казахстанцы предупреждают друг друга об интернет-аферистах

В Казахстане опять участились атаки мошенников на клиентов банков. Причем участились настолько, что банки страны сделали по этому поводу совместное обращение и предупредили население быть бдительными и не становиться жертвами обмана. Несмотря на это, казахстанцы по-прежнему щедро переводят деньги аферистам, сообщает zakon.kz.

У мошенников существуют самые разные способы и методы обмана. Об одной из них написал в группе "Алматы. Что? Где? Когда?" алматинец Данияр Саумбаев.

(Стилистика здесь и далее сохранена) "Куда можно скидывать номера мошенников? Сегодня звонили, я их сразу распознал. Вот номер +7 747 775 14 18. Скорее всего это шлюз, через который они дозваниваются с России, - пишет Данияр. - Как распознать их. Я распознал по говору, наши русские (он представился Камаевым Михаилом Сергеевичем) так не говорят!

Они говорили, что на меня завели кредит в Каспи, посмотрите в банкинге. Я глянул и никакого кредита не вижу, на что он говорит, что кредит висит в нашей системе, но вам не высвечивается. Тут он начинает диктовать мне куда и как нажимать. И тут вы можете смело посылать его куда надо. Если оформляется кредит, вы должны пройти идентификацию через их системы распознавания лица, либо подписать ЭЦП, что они и хотят сделать. Вы зайдете ровно туда, куда они скажут, пройдете идентификацию и всё, кредит оформлен.

Будьте бдительны! Если Вам звонят с банка, что у вас проблемы, то это явно мошенники. Если звонят с банка - в принципе можно класть трубку! Обычно они звонят только, чтобы предложить вам новые условия по кредиту. Все операции проводите только в банке! По телефону вас должны только пригласить в отделение и там во всем разобраться. В других случаях вам позвонит судебный исполнитель или коллектор!

Еще раз и еще раз! Звонят с банка, и что-то вам втирают - кладем трубку, никаких операций с банкингом не проводим по телефону! Если зовут в отделение, лучше пройдите туда, но НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРОВОДИТЕ НИКАКИХ ОПЕРАЦИЙ И НЕ ДАВАЙТЕ НИКАКИХ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ!

P. S. забыл рассказать концовку. Я заставил его таки признаться, что он мошенник. На что он с выдохом ответил "да-да, мошенник" и положил трубку.

[quote]Пост набрал огромное количество просмотров и комментариев, что говорит о том, что это очень актуальная на сегодня тема. Пользователи поделились своим горьким опытом, когда мошенники сами выходили на них и многие граждане едва не стали жертвами сомнительных людей и сомнительных операций.

Один пишет: "…мне позвонили с Каспи при крупном переводе на Тинькофф. Но не оператор, а робот запросил подтверждение и без всяких вопросов и кодов сразу открыли возможность оплаты после моего подтверждения. - Могу добавить ещё одного мошенника. Но он уже забрал деньги 87775013127". Другой остерегает:

"Они используют сип-телефонию, номер рандомный, его может просто не существовать. Блокировать, искать через оператора практически бесполезно. Могут даже подделать номер колл-центра банка".

Также есть другие комментарии: "Дело в том, что если вы перезвоните по этому номере, то Вам ответит совершенно другой человек. И он действительно не имеет никакого отношение к этим мошенникам. Лишь номером его воспользовались. А это делается так: в России сидят хакеры, создают виртуальный абонентский номер (или еще как нибудь) и звонят Вам. Вы попробуйте позвоните....", "другой вопрос, как они узнают на какой именно номер звонить? Ладно каспи, 95% пользуются. У меня 3 номера и карта евраза, к ней привязан номер... однажды звонили с подложного номера евраза на тот номер, куда действительно надо было звонить, обратились по имени. Совпадение?", "Всем советую не отвечать на незнакомые номера. Кому надо, пришлют заказное письмо".

"Моему сыну тоже так звонили на днях! Втирали про кредит. Номер Российский. Он положил трубку и сходил в банк, там ничего не знали про кредит. Видимо кто-то слил номера и теперь ищут лохов. Главное назвали правильно и фамилию, и отчество, и имя!".

"+7013890878 вот ещё один номер мошенников. Сегодня звонили, якобы из каспи банка, голос у девушки(трудно назвать девушкой), а точнее у бабы с прокуренным голосом и говором из отдалённых мест, пыталась мне что-то сказать, но увы, наверное у них кончился баланс))). Что успела сказать, так это мое имя и фамилию и что звонят из каспи банка. Больше никто не перезванивал", "Да было, наглые такие, я прикинулся дураком. Говорю что сейчас пациента отпущу. Хорошо говорит через 15 минут перезвоню. Я в это время звоню в каспи банк. Там говорят, что это мошенники. Ну мальчик перезванивает через 15 минут. И тут начинается игра с моей стороны я не могу войти в личный кабинет, они начинают давать разные советы. Начинаю тупить. И потом когда их терпение на исходе я ржу и говорю что все разговоры записаны и номера телефонов переданы в службу безопасности банка. Вот тут то говно у них закипело и взорвалось", "Мне позвонили с номера Казахстанского и сказали что с моей карты был осуществлён перевод к клиенту каспи и назвали ФИО.

На что я ответила, что у меня нет карты каспи ( соврала) они сразу положили трубку.

Я перезвонила, на тот номер с которого они звонили, там подняла женщина и чуть не плача сказала что к ней постоянно перезванивают матерят, проклинают итд.

А она не может поменять номер, он у неё давно и много завязано на этот номер. Она несколько раз

обращалась к операторам, они ей ничем не могут помочь. Вот такая грусная история.

Поэтому не факт что это номера мошенников"...

Как выяснилось из комментариев, казахстанцы щедро отправляют мошенникам деньги: "Вчера у моего коллеги супругу так развели. Она им 69,000 тенге перевела. Все всё знают и всё равно попадаются на удочку мошенников", "знакомая 250000 перевела"…

По поводу того, что "Все всё знают и все равно попадаются на удочку мошенников" - точно! Вчера даже журналисты повелись на мошеннические уловки.

- Как мы с коллегой Настей Ждановой сегодня чуть не лоханулись! – написла на своей странице в Facebook Торгын Нурсеитова. - Был уже конец рабочего дня, мы, как всегда остались еще, дорабатывали кое-что. И тут Насте в Инстаграм приходит вот это сообщение якобы от одного ее друга. Назовем его Артур. Внизу под номером карты написаны его настоящее имя и фамилия, но я специально обрезала. Настя читает и с ужасом говорит:

- Торгын, представляете, у Артура мама попала в аварию, ему нужны срочно деньги, чтобы спасти ее.

И быстренько отправляет по этому номеру одну сумму, которая у нее была на Каспи Голд". После этого она еще раз хотела отправить, но не получилось. Как выяснилось, в соцсетях друга Артура мошенники, оказывается, взломали.

Казахстанцы недоумевают, "Почему банки официально об этом не предупреждают? Почему за них должны предупреждать клиенты". Хотелось бы пояснить, что это не так.

В начале марта казахстанские банки сделали совместное обращение, в котором предупредили население, что участились атаки мошенников на клиентов банков и рассказали о самых распространенных схемах аферистов.

· Звонят и представляются сотрудниками банков. Они сообщают о подозрительной операции и выведывают данные для перевода денег со счета клиента. Например, просят сменить пароль в личном кабинете, сообщить новый пароль и секретный код из SMS-сообщений. Используя эти данные, мошенники переводят деньги со счета клиента или даже берут на его имя денежные кредиты.

· Звонят, сообщают о возможной краже денег со счетов клиента и предлагают ему срочно перевести деньги на "зеркальный счет", "страховому агенту", на "страховую ячейку" и т. д. Легенда может быть разной, главное — чтобы клиент перевел деньги на указанные счета. В некоторых случаях с помощью специальных компьютерных программ мошенники могут звонить якобы с номера банка, или с номера, очень похожего на номер банка.

· Рассылают сообщения по почте или в мессенджерах с информацией про благотворительные акции, уникальные финансовые услуги, розыгрыши призов и многое другое. В них есть ссылки, по которым нужно ввести персональные данные или совершить банковские операции. Когда человек вводит данные своей карты, мошенники снимают с нее деньги. Также по ссылке может быть вирус, который предоставит мошенникам доступ к вашему приложению.

· Звонят, говорят, что кто-то пытается зайти в ваш личный кабинет и предлагают скачать приложение для обеспечения дополнительной безопасности. На самом деле это приложение дает мошенникам доступ к вашему телефону. После этого они могут совершать звонки и осуществлять финансовые операции от имени клиента.

Банки дорожат доверием своих клиентов. Они обеспечивают высокий уровень безопасности персональных данных и электронных денежных операций. Поэтому мошенники пытаются обманом выманить деньги у самих пользователей.

Помните, мошенники стараются испугать человека, заставить его отдать деньги быстро, не дают возможности подумать, сориентироваться в ситуации. Не дайте себя запугать, будьте бдительны! Только вместе мы можем противостоять действиям злоумышленников.

Пожалуйста, сохраните эту информацию:

Что делать, если вам позвонил мошенник?

Не разговаривайте с мошенником. Положите трубку. Проверьте сохранность денег на счете. Если есть вопросы, звоните в колл-центр банка.

Никому не говорите:

· Пароль от своего личного кабинета в мобильном приложении или интернет-банкинге;.

· Реквизиты карты: номер, срок действия, CVV/CVC-код (трехзначный код на обратной стороне карты).

· SMS-код для подтверждения совершаемой операции: платежа, перевода и т. д.

Эту информацию нельзя говорить, даже, если человек представляется сотрудником банка и звонит с номера, похожего на номер банка. Настоящие сотрудники никогда об этом не спрашивают. Так делают только мошенники.

Не устанавливайте:

· Любые мобильные приложения, если об этом вас просят незнакомые люди.

Не переходите по ссылкам:

· Даже если сообщение пришло от имени известного банка или компании. Нажав на ссылку, вы можете запустить вредоносный компьютерный вирус, который поможет мошенникам украсть ваши деньги с банковских счетов.

Не заполняйте:

· Анкеты с личными данными. Если вы прошли по ссылке, никогда не заполняйте анкеты, не участвуйте в опросах, не оставляйте информацию о себе. Чтобы узнать о настоящих акциях и розыгрышах читайте информацию на официальных сайтах банков или страницах в соцсетях.

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Подготовила Торгын Нурсеитова