"Потрясающий опыт". Казахстанцам вручили медаль Елбасы

В эти дни во всех регионах Казахстана проходят торжественные мероприятия, посвященные вручению медалей Елбасы участникам бронзового уровня. Лидерами по количеству победителей стали Алматинская (384) и Восточно-Казахстанская (340) области, передает zakon.kz.

В Нур-Султане 165 победителей. Вручение медалей состоялось во Дворце школьников. Все участники на протяжении шести месяцев работали над саморазвитием.

"Медаль Елбасы" - самый масштабный challenge страны, к участию приглашается молодежь в возрасте от 14 до 29 лет. Участникам необходимо выбрать бронзовый, серебряный или золотой уровни и начать программу длительностью от шести до 18 месяцев. За это время молодые люди развивают свои навыки в семи направлениях: спорт, таланты и навыки, чтение книг, национальное наследие, волонтерство, экспедиции и походы, трудовая практика.

Участвуя в проекте "Медаль Елбасы", я прекрасно понимал, что это будет потрясающий опыт, но даже не представлял, насколько сильно участие в проекте повлияет на мою жизнь. В проекте я добился своих поставленных целей по направлениям "Волонтерство", "Чтение книг", "Таланты и навыки". Я благодарен за проект! Здесь я раскрыл новые грани себя и еще больше полюбил то, чем я занимаюсь. Еще я нашел новых друзей! Все они активные, интересные, идейные и с горящими глазами, - поделился своими впечатлениями участник проекта Жарас Женисов.

В 2020 году программа "Медаль Елбасы" охватила более 11 тыс. участников со всех регионов страны, 23% от общего количества участников – это ребята из сельской местности. Успешно завершили бронзовый уровень 3 535 человек.

За время участия в проекте я успел приобрести опыт, который пригодится мне в дальнейшей жизни! Особое место для меня заняло направление "Волонтерство". Оно было новым для меня, и теперь я знаю, как помогать окружающим на постоянной основе. Выражаю огромную благодарность уважаемому Елбасы за такую инициативу для молодых людей, - сообщил участник проекта Алтынбек Әбілда.

Своими впечатлениями поделились и родители.

Моей дочери, Нурметовой Наргиз, 14 лет. За шесть месяцев она поучаствовала в Международной премии "Волонтер года", стала одной из героинь фотовыставки "Женщины на передовой в борьбе с COVID-19", организованной Фондом ООН, прошла онлайн-курсы "Финансовая грамотность", "Цифровая грамотность", "Мобилография" и др. Я вижу, как она мотивирована и идет к своим целям, а проект "Медаль Елбасы" помогает ей в этом! От имени родителей участников я выражаю огромную благодарность уважаемому Елбасы за такую возможность для наших детей! - сообщила Зухра Нурметова.