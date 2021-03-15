Почти 70 тысяч казахстанцев вакцинировали "Спутником V"

Вакцину "Спутник V" получили почти 70 тысяч казахстанцев, сообщает zakon.kz.

Информацию о проведении вакцинации населения против КВИ на 15 марта предоставили в Минздраве.

Общее количество вакцинированных лиц 1 компонентом – 69 095 человек. Общее количество вакцинированных лиц 2 компонентом – 18 807 человек, - отметили в ведомстве.

По данным на 9 марта, первым компонентом вакцины "Спутник V" было привито 33 279 человек. Вторым компонентом - 15 856 казахстанцев.

Вакцинация в Казахстане началась 1 февраля.

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