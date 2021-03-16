В апреле в Казахстане прогнозируют до 1700 случаев коронавируса в сутки

По оптимистичному сценарию в апреле ожидается регистрация до 500 случаев коронавирусной инфекции в сутки, а при пессимистичном сценарии регистрация может достигнуть до 1700 случаев в сутки. Об этом министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал на заседании правительства, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Цоя, рабочей группой по прогнозированию Минздрава составлен прогноз развития эпидситуации до конца 2021 года при сохранении действующих ограничительных мер, включая обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции и ожидаемой вакцинации.

По оптимистичному сценарию в апреле ожидается регистрация до 500 случаев в сутки. При пессимистичном сценарии регистрация может достигнуть до 1700 случаев в сутки, - сказал он.

Министр указал, что эффект от вакцинации на первом этапе будет ограничен временем необходимым на выработку иммунитета.

В последующем эффект вакцинации будет усиливаться и влиять на стабилизацию эпидситуации в стране, - подчеркнул Цой.

С начала пандемии в Казахстане зарегистрировано 225 685 больных с положительным результатом COVID-19 и 49 817 случаев с КВИ-. Выздоровело 92% больных, из них 207 371 больной с КВИ+ и 45 235 больных с КВИ-. За последние сутки зарегистрировано 954 случая КВИ+ и 7 случаев КВИ-, из них 10 с летальным исходом (9 - КВИ+, 1 - КВИ-).

Оксана Скибан, Нур-Султан