Устроила драку с пенсионеркой: суд принял решение по кондуктору-хулиганке

В Павлодаре на видео попал неприятный инцидент - кондуктор автобуса вытолкала пассажирку и прокричала ей вслед грубости. Судя по видео, пассажирка не осталась в долгу. Суд вынес свое решение по данному случаю, передает zakon.kz.

Сегодня в автобусе под номером 1 кондуктор устроила драку с пенсионеркой за то, что она отказалась платить полный проезд из за отсутствия пенсионного удостоверения, - было сказано в описании к видео, размещенном 14 марта.

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Действия кондуктора расценили как мелкое хулиганство (часть первая статьи 434 КоАП).

Судом установлено, что 51-летняя К., являясь кондуктором автобуса, находясь в салоне маршрутного автобуса № 1, выражая неуважение к окружающим, нарушила общественный порядок и спокойствие физических лиц, вытолкала из автобуса пассажира, тем самым совершила мелкое хулиганство. В суде гражданка К. вину признала, в содеянном раскаялась и пояснила, что конфликт произошел в связи с тем, что пассажир отказалась оплачивать полный проезд, ссылаясь, что является пенсионеркой, однако подтверждающие документы предъявить отказалась, - сообщили в пресс-службе специализированного административного суда города Павлодара.

Суд признал кондуктора виновной и назначил ей административный штраф в доход государства в размере 14 585 тенге.

Постановление суда не вступило в законную силу.