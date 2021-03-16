Сын скончавшегося казахстанца схватился за нож и выместил гнев на водителе скорой

В Алматинской области произошло нападение на работника скорой помощи, передает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения региона, инцидент произошел 15 марта.

Вызов бригаде скорой помощи поступил в 16:17. Ехать нужно было по адресу: город Есик, дачи 4-й км "Саяжай", участок 244. Из-за погодных условий фельдшер прибыл на вызов в 16:32.

Со слов фельдшера Елекенова и водителя Молдахметова, по приезду их встретил агрессивный мужчина. Фельдшер, осмотрев пациента, констатировал биологическую смерть до приезда "103". Снял ЭКГ (показала асистолию - остановку сердца). Услышав о смерти отца, мужчина захватил нож и подбежал к машине скорой помощи. Родственники настаивали на транспортировке умершего и силой затащили тело в машину, - сообщили в пресс-службе УЗ Алматинской области.

Когда они прибыли в приемное отделение больницы, сын скончавшегося ударил водителя "скорой", выражался нецензурной бранью. Оставив тело отца в приемном отделении, он выбежал на улицу и еще раз ударил Молдахметова в лицо. Водитель упал на землю, ударившись головой об асфальт. Ему на месте оказали помощь. Травматолог поставил диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, перелом спинки носа. Позже пострадавшего госпитализирован в Енбекшиказахскую межрайонную многопрофильную больницу.

По данному факту было написано заявление в полицию.